Káposztásmegyer, Pesterzsébet, Zugló és Rákosszentmihály kaphatja az első metróbuszokat

Miután Karácsony Gergely főpolgármester a hét elején bejelentette, hogy metróbuszokat indítanak a külső kerületekben élő tömegközlekedésének érdekében, a BKK most részleteket is közölt a tervekből, illetve más hálózatfejlesztési elképzeléseket is ismertetett.

A közlemény szerint mintegy 150 ezer budapesti kényelmesebb és gyorsabb utazását szolgálhatják az első metróbuszjáratok, amelyek Káposztásmegyerről, Pesterzsébetről, Zugló és Rákosszentmihályról indulhatnak majd. Ezután „a tapasztalatok és a BKK által folyamatosan mért adatok alapján” fognak majd továbblépni. Az új, metróállomásokhoz közlekedő járatok „nem a hiányzó metróvonalak, végképp nem a folyamatban lévő kötött pályás fejlesztések helyett” indulnak az ígéretek szerint.

A további hálózatfejlesztési tervekben szerepel az éjszakai közlekedés javítása és a 100E reptéri gyorsbusszal kapcsolatos néhány módosítás. „A külső kerületekben élők hozzáférését ezen a téren is lehet javítani”, írják az éjszakai hálózatról, valamint azt, hogy „a változás első pillére pénteken és szombaton éjszaka a metró üzemzárásának kitolása, de ugyanilyen fontos, hogy 3-ról 12-re növekedjen az éjjel nappal közlekedő buszjáratok száma, lefedve a jelenleg éjszakai szolgáltatással nem kiszolgált területeket is”.

Azt javasolják, hogy a 100E reptéri busz mostani Ferihegy-Deák tér útvonalát a Nyugatiig hosszabbítsák meg „az utazók által leginkább kért új célállomás érdekében”. Emellett „a bérletes utasainknak kedvezőbb feltételeket biztosítanánk”. Most a 100E buszra mindenkinek 2200 forintos vonaljegyet kell vennie, Vitézy Dávid már decemberben javasolta, hogy akinek van Budapestre érvényes bérlete, annak legyen elég egy 450 forintos plusz vonaljegyet vennie.