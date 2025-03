Elég sokszor megköszönte már Zelenszkij a segítséget, igaz, többnyire Bidennek, és nem Trumpnak

Történelmi csúcstalálkozó zajlott tegnap a Fehér Házban, ahová Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért érkezett, hogy aláírja az ásványkincs megállapodást.

Ami ezután történt, az leginkább azért vonul majd be a történelembe, mert olyat még soha nem láttunk, hogy egy háborús agressziót elszenvedő ország vezetőjét a világ egyik vezető nagyhatalmának első és második embere élő adásban bullyingolja.

Márpedig ez történt pénteken: Trump és alelnöke, J. D. Vance kéz a kézben osztotta Zelenszkijt, a feje fölött üvöltöztek, a szavába vágtak, kioktatták, Trump még időnként meg is paskolgatta, mint valami gyereket.

A disputa egy pontján Trump közölte Zelenszkijjel:

„Hálásnak kéne lennie. Nem önnél vannak a kártyák” – Trump, majd kicsit később hozzátette: „Hálásabbnak kell lenned.” Egy ponton úgy fogalmazott:

Vance pedig rákontrázott:

Zelenszkij ezen a ponton is jelezte, hogy többször is köszönetet mondott már Amerikának.

„De ezen a megbeszélésen mondta, hogy köszönöm?” - akadékoskodott Vance, bár hogy épp ezen a találkozón, ahol ketten egyszerre oktatták ki és Zelenszkijt, pontosan miért is kellett volna köszönetet mondania, az nem derült ki azon túl, hogy Trump szerint Obama lepedőket adott Ukrajnának, Trump pedig Javelineket.

Mindez így nézett ki:

Miután Trump és Vance is kényszeresen kérdezgette Zelenszkijtől, hogy mondott-e már köszönetet, a CNN összegyűjtötte, hogy az ukrán elnök hány alkalommal fejezte ki köszönetét az Egyesült Államok vezetői felé azt követően, hogy Oroszország 2022-ben lerohanta országát.

Az első ilyen alkalom egyébként már 2022 január 21-én bekövetkezett, az invázió előtt csaknem egy hónappal, amikor azt írta az X-en: „Köszönjük @POTUS [president of the United States - az Egyesült Államok elnökének rövidítése] az Ukrajnának nyújtott példátlan (amerikai) diplomáciai és katonai segítséget.”

Az ezt követő 3 évből a CNN összesen 33 példát hozott az ukrán elnök köszönetnyilvánítására.

Összesen 21 alkalommal köszönte meg egyenesen Joe Bidennek a segítséget, ami annyiban nyilván nem meglepő, hogy a 2022 februárja óta zajló háború zömében ő volt az amerikai elnök. Zelenszkij emellett más vezető amerikai politikusoknak, vagy éppen a Kongresszusnak és más adminisztratív szerveknek is mondott köszönetet, ahogy egyébként egész Amerikának is kifejezte a háláját népe nevében - nem egy alkalommal.

2024. december 7-én viszont már Trumpnak és Emmanuel Macronnak mondott köszönetet az Élysée-palotában tartott háromoldalú találkozó után, idén pedig már január 10-én és február 12-én is posztolt arról, hogy Ukrajna hálás Trump támogatásáért.

A februári posztot egyébként Zelenszkij azzal kezdte, hogy „értelmes beszélgetést” sikerült folytatnia Trumppal.

A mostani, sajtónyilvános csörte után már nem részletezte a körülményeket, mindössze annyit írt:

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.