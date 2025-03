Az oroszok szerint az ukránok kapituláltak Trump előtt, de most úgy kell tenni, mintha mégis miattuk hiúsulna meg a tűzszünet

Az Egyesült Államok és Oroszország Donald Trump szerint már szerdán tárgyalni fog az ukrajnai tűzszünetről, sajtóértesülések szerint pedig Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja a héten Moszkvába utazik. Egyes források szerint személyesen Putyinnal fog tárgyalni.

Miután Ukrajna Szaúd-Arábiában kedden elfogadta az amerikai feltételeket a 30 napos általános tűzszünetről, most Oroszországnak kellene belemennie ugyanebbe. „A labda most az ő térfelükön van” – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tárgyalások után.

A dzsiddai találkozó előtt Ukrajna eredetileg csak légi és tengeri tűzszünetet, valamint a foglyok szabadon engedésére vonatkozó tervet akart, de végül elfogadták a szárazföldi harcok szüneteltetésére vonatkozó javaslatot is az egész frontvonalon. „Ukrajna elfogadja a javaslatot, pozitívnak tartjuk azt, készen állunk egy ilyen lépésre. Az Egyesült Államoknak rá kell vennie Oroszországot is. Vagyis egyetértünk, és ha az oroszok is egyetértenek, akkor megkezdődik a tűzszünet” – mondta a tárgyalások után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az Egyesült Államok belement, hogy visszaállítsa a hírszerzési információk megosztását: miután az elmúlt napokban felfüggesztették, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak Kijevre, az ukrán hadsereg jóval nehezebb helyzetbe került, a kurszki kiszögellésben a hónapok óta ellenőrzésük alatt tartott terület közel felét elvesztették. A szaúdi megállapodás után Washington újra segíti hírszerzési információkkal az ukrán hadsereget, amit már Kijevből is megerősítettek:

„Megerősítjük, hogy az Egyesült Államok biztonsági támogatása helyreállt”

– közölte az ukrán külügyminisztérium katonai vezetőkre hivatkozva.

Szaúd-Arábiában Ukrajna lényegében minden amerikai feltételt elfogadott: anélkül is aláírták a tűzszüneti javaslatot, hogy a korábban követelt biztonsági garanciákat megkapták volna. Bár Dzsiddában nem tárgyaltak az ukrán ritkaföldfémekről, az a megállapodás is halad előre: a találkozó után Marco Rubio is kitért rá, hogy kormányzati szinten kölcsönösen zajlik a részletes megállapodás előkészítése.

Az Európai Unió vezetői üdvözölték a szaúd-arábiai tűzszüneti tervet, Moszkvából egyelőre nem jött hivatalos reakció, de sokatmondó, ahogy az orosz állami sajtó kommentálja az erről szóló híreket.

A Ria Novosztyi arról ír, hogy Kijev szégyenletesen kapitulált Dzsiddában Trump előtt, és hogy most Oroszországnak ügyesnek kell lennie:

„Úgy kell visszaadnunk a labdát Ukrajnának, hogy ismét Zelenszkij legyen az akadálya Trump Nobel-békedíjának”

– írják.

Eszerint Oroszországnak úgy kell bojkottálnia az amerikai béketervet, hogy az amerikai elnök mégis Zelenszkijt tartsa a felelősnek a meghiúsulásáért. „Kíméletes módon kell felhívni Trump figyelmét a béke útjában álló problémák valódi mértékére, nehogy ez csapást mérjen optimista természetére. Mindig kellemetlen azt mondani az embernek, hogy a javaslatát nem lehet megvalósítani a bizalmatlanság és a keserű tapasztalatok miatt” – jelent meg a Kreml házi sajtójában.