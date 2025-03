Benyújtotta a Fidesz az Alaptörvény legújabb, tizenötödik módosítását

„Végső simítások után benyújtottuk a parlamentnek az Alaptörvény módosítását. A nyugati világ egyre erőteljesebben támadja a korábban magától értetődő normákat, különösen a család intézményét és a nemzeti identitást. A módosítás ezekre a kihívásokra reagál” – írja Facebook-posztjában a Fidesz-frakció.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor az évértékelő beszédében jelentette be, hogy újabb Alaptörvény-módosítás lesz. Az Alaptörvénybe bekerülő újabb, „legfontosabb” pontokat most fel is sorolták:

„A javaslat a családokról szóló cikkben rögzíti, hogy az ember férfi vagy nő.”

„Alaptörvényi védelmet kap a készpénzhasználat: mindenkinek joga van ahhoz, hogy készpénzzel fizessen.”

„Gyermekeink védelménél semmi nem lehet fontosabb, így a módosítás része, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Ez a jog – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz.”

„A javaslat felfüggeszthetővé teszi a magyar állampolgárságát annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. Akinek felfüggesztik az állampolgárságát, az kiutasítható Magyarország területéről.”

„A módosítás tartalmazza, hogy Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos.”

Az Alaptörvény módosításához a kormánypárti frakciók összes képviselője csatlakozott.