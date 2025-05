Itt a Borízű műrch, valamint 4 jó kínai + 4 jó ázsiai étterem az Oktogon körül

Ahogy azt a Borízű Hang legfelületesebb hallgatói is tudják, a mi kis podcastunknak nincs állandóbb témája, mint a stúdiótól legfeljebb másfél perces gyalogútra található ázsiai éttermek kínálata. Na de nem is ezt akartuk alapvetően mondani, hanem hogy a tömegigénynek engedve VÉGRE lehet kapni mindenféle Borízű izét. Tessék, így néz ki a komplett kollekció,

Két pólóval is készültünk, van visszafogottan logózott, vintage hatású baseballsapka két színben, illetve az elengedhetetlen vászontáska is. A pólók grafikáit Csordás Eszter tervezte, a nyomtatás a LOLmarkt műhelyében készül, uniszex és női szabás is van belőlük.

A termékeket megtalálod a 444 webshopján, és ahogy lenni szokott, a Kör-tagok ismét kis kedvezménnyel tudnak vásárolni. A pólók rendelésre készülnek, ami azt jelenti, hogy a rendelésed után várhatóan 2 héten belül megérkeznek hozzád. Ha mást is rendelsz a webshopból, például a 444 jó hely Magyarországon aktuális kiadását, összevárjuk a termékeket, és mindet együtt postázzuk.

Bármit is veszel, nemcsak te leszel tőle vonzóbb, hanem a 444 működését és munkáját is támogatod.

Most pedig térjünk át a kínai éttermekre. Ezek budapesti elterjedésének négy fázisa volt.

Az ezredforduló előtt elárasztották a belvárost azok a kínai büfék, amik a körúti giroszosokkal versenyeztették néhány száz forintos, rizsből, felismerhetetlen húscafatokból és nem túl bizalomgerjesztó, zselészerű szószból álló menüiket.

Néhány évvel később az étterembe járó, egzotikus ízekre vágyó budapesti közönség felfedezte azt a néhány, addig csak az itt élő kínai közösséget kiszolgáló éttermet és piaci büfét, amelyekben autentikus kínai ételeket lehetett fogyasztani. Ezek emblembatikus képviselője volt az a Luther utcai étterem, ahonnan a budapesti kínai gasztronómia felfutásának legfontosabb szereplője, Wang mester is elindult.

Miután a 2010-es évek elején bezárt a józsefvárosi piac, a budapesti kínai közösség kereskedelmi központja Kőbányára költözött. Itt alakult ki a magyar Chinatown, aminek Európában sehol sem kellene szégyenkeznie. Különösen nem a Jegenye utcában összpontosuló étteremsora révén, aminek a felfutásához az utca sokáig legjobb étterme, a Spicy Fish bemutatásával a 444 is hozzájárult a távoli 2017-ben

A legújabb fázisban pedig már a belvárosban is nyílnak remek kínai éttermek, miközben a kőbányai epicentrum is igyekszik lépést tartani az óhaza vendéglátós trendjeivel, például az egyes szakértők szerint a kínai konyhai tradíciókat lebutító hotpotizációval.

A budapesti ázsiai éttermi szcéna legfontosabb szereplői a kínaiak, már csak azért is, mert ők élnek messze a legtöbben Magyarországon. Az utóbbi években a vietnamiak, akik a kiskereskedelemben is komoly vetélytársaik lettek, mind az olcsó büfék, mind a kifinomultabb éttermek világában feljöttek a kínaiakra. Budapesten mindig voltak megbízható, leginkább a szubkontinens északi részének konyháját kínáló indiai éttermek, és, részben a globális szoft k-power eredményeként, részben az itt dolgozó és tanuló honfitársaiknak köszönhetően, egyre több a koreai hely is. A thai és a japán gasztronómia – leginkább az alapanyaghiány miatt – Budapesten még mindig nincs azon a szinten, mint szerencsésebb helyeken. Cserébe a legjobb magyar séfek közül több is felült arra a pánázsiai vonalra, ami a világ gasztronómiáján az utóbbi 10 évben végigsöpört, és amiben ők is nagyot tudtak alkotni.

Mióta a 444 szerkesztősége, benne a stúdióval, ahol a podcastunkat rögzítjük, a terézvárosi Jókai utcába költözött, kollégáinkkal együtt fedezzük fel és élvezzük a környék páratlan ázsiaikaja-kínálatát. Lubickolunk a phóban, és feldobjuk jó magasra, majd szájjal kapjuk el a rákkal töltött kis tésztabatyukat. Az alábbi négy kínai és négy ázsiai éttermet pedig különösen ajánljuk mindenkinek, aki az Oktogon környékén jár:

KÍNAIAK

Biang Bisztró

Nem azért kezdjük Wang mester egyik éttermével, mert a fenti reklámfotók manökenjeinkről az ő éttermében készültek, hanem mert megérdemli. Ha jól számoljuk, ő eddig 12 budapesti éttermet üzemeltetett, és mivel mindegyik jó volt, nála nem nagyon tett senki többet ebben az évezredben a budapesti gasztronómiáért. Jelenleg hét étterme van, ezek közül három tartozik a gyorséttermesebb Biang-hálózathoz, aminek nagy szerencsénkre van egysége az Oktogonon is. Egy közepesen gyors ebédre nincs ennél jobb hely a környékünkön, akár a rizs alapú egytálételekből, akár a tésztákból választ az ember.

Taste of Canton

A Zichy Jenő utcai étterem a több tucat regionális alfajra bontható kínai gasztronómiának a kantoni szegletét mutatja be. A Hongkong melletti, ma már Kuangcsouként ismert gigaváros konyháiban nem az erős ízek és a tartalmas levesek dominálnak, hanem a szinte trópusi klímához jobban illő, kis adagokban tálalt dimsum-fogások, amiket a legegyszerűbb dél-kínai tapasként elképzelni. Többféle töltött gombócot és főleg a párolt rizstekercseket mindenképpen érdemes kipróbálni, akárcsak a retektorta nevű furcsaságot, amire Európában még csak nem is hasonlít semmi.

Xian Food

Közvetlenül az Oktogonon van az étterem, ami mintha a Taste of Canton tökéletes ellenpontja lenne a kínai gasztronómián belül. Itt északnyugat-kínai, többek közt ujgur ételeket lehet kóstolni, elsősorban tésztákat, leves- és nemleves-formátumban. A domináns fűszer a kömény, a hús többnyire bárány, saslikban vagy akár plovban, azaz piláfban. De van marha is, például a különösen laktató, kockára vágott tésztával megpakolt levesben. A közönség hétköznaponként ebédidőben mintha kizárólag környékbeli kínai irodistákból állna, ami az Oktogonra lenéző hatalmas Bank of China neonreklám fényében nem is olyan meglepő.

886 Dimsum

Tajvan nem Kína része, a tajvani gasztronómia viszont igenis a kínai egyik ága. Budapest tudomásunk szerint egyetlen tajvani étterme, egyben egyik legjobb hangulatú üzlethelyisége pedig a Nagymező utcában üzemel. A Tajvan nemzetközi hívószámáról elnevezett 886 klasszikus one man, illetve pontosabban one woman show. Tulajdonosnője, aki szakács és pincér egy személyben, egy évtizeden át dolgozott a budapesti vendéglátóiparban, mielőtt megnyitotta volna a saját helyét. A tajvani konyha a kínai szelídebb, az erős fűszereket mellőző alfajai közé tartozik. Ennek megfelelően a legnépszerűbb étel itt az édeskés lu ro fan császárhús. de vannak mindenféle húsos és húsmentes gombócok, amik mind helyben készülnek, nem mirelitből főzik őket, mint szinte minden budapesti kínai étteremben.

NEM KÍNAIAK

Rajdhani

A számtalan nagyon hasonló színvonalú, szinte egyforma étlappal működő budapesti indiai étterem között igazi kincs a nemcsak észak-, hanem dél-indiai fogásokat is kínáló hely. A Kertész utcai Rajdhaniban a többi budapesti indiai helyről ismert biryani és shahi paneer is van az étlapon, de az igazi kincsek a dél-indiai specialitások: elsősorban a masala dosa. Egy hatalmas, törékeny, bab- és lencselisztből készült, fűszeresen töltött palacsintát kell elképzelni, amit többféle mártogatóval szolgálnak fel. De igazából nem elképzelni kell, hanem kézzel megenni. Környékünk egyik legjobb könnyű ebédje.

Rim Thanonh

Budapest tele van kínai és vietnami büfékkel, a kevés thai közül a legjobb viszont pont a Dob utcában, bőven sétatávolságra van tőlünk. A mikroétteremben tíznél több ember nehezen ül le, cserébe egészen autentikusan thai módon a konyha is akkorka, mint egy európai vendéglő kamrája. Ez a konyha viszont nagyon tud. Az étlapon ott az összes thai klasszikus a tésztáktól a currykig, mi különösen a laab moo nevű sertéshús-salátát ajánljuk. A kedves thai konyhásnénik kérésre bármilyen thai ételt összedobnak, és ha a vendég azt mondja, hogy „spicy”, akkor tényleg nagyon spicyt adnak, amit a vendég dacból meg fog enni, és utána nem lesz neki jó. Van még két büféjük a belvárosban, ha az Oktogon éppen túl távol esne.

Youcha Bubble Tea

Valamennyi ikonikus Borízű Hang-epizód legikonikusabbika volt a 120. adás, amelyben mindenki – különösen mizofóniás hallgatóink – legnagyobb örömére hárman, kánonban szörcsögtünk bubble tea-nket. Akkor még az Újlipótvárosban volt a stúdiónk, most már az Oktogonon vásároljuk a tejes teában, esetleg bizarr színű, gumicukor jellegű folyadékban úszkáló zselészerű golyócskákat. Abszolút pro tip: sós tejhabot is kérni a tetejére.

Zen Eatery

A Hunyadi tér kemény 6 perces séta a 444-től, így ide csak olyankor jutunk el, ha nagyon ráérünk ebédidőben. És ha nem felejtettünk el foglalni, mert a Zen olyan népszerű, hogy hétköznap délben is gyakran reménytelenül tele van. Joggal. Budapesten már több tucat kreatív-pánázsiai étterem üzemel, de az egészen fiatal csapat által üzemeltetett Zen egyértelműen a legjobbak között van, olyan egyszerre ötletes, de nem erőltetett fogásokkal, mint a sajtburger tavaszi tekercs vagy a vadas tteokbokki. Pho- és ramenleveseik is kiemelkedően jók.