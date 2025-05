Mexikó beperelte a Google-t, mert átnevezték a Mexikói-öblöt Amerikai-öbölre

Mexikó pert indított a Google ellen, mert az amerikai felhasználók számára elérhető Google Maps térképen a Mexikói-öböl Amerikai-öböl néven szerepel, ami szerintük sérti Mexikó szuverenitását és a mexikói terület nemzetközi elismertségét - jelentette be pénteken Claudia Sheinbaum mexikói elnök.

Az Egyesült Államok „megváltoztathatja egy állam, egy hegy vagy egy tó nevét”, és azt „bárhogy elnevezheti”, ha az az ország területén belül található, de a mexikói és kubai oldalon lévő területeket nem lehet átnevezni - mondta a mexikói elnök, hozzátéve, hogy a Google-nak egyértelműen különbséget kell tennie a kétféle terület között.

A Google még Donald Trump amerikai elnök névváltoztatási rendeletén is túllépett, ezt pedig Mexikó elfogadhatatlannak tartja - mondta Sheinbaum.

Trump röviddel hivatalba lépése után elrendelte, hogy a Mexikói-öböl neve Amerikai-öböl legyen. Trump rendelete szerint azonban ez kizárólag az Egyesült Államok part menti vizeire vonatkozik - mondta Sheinbaum. „Mi csak azt akarjuk, hogy az Egyesült Államok kormánya által kiadott rendeletet betartsák.” Sheinbaum már februárban bejelentette, hogy pert indít, ha a Google ragaszkodik a névváltoztatáshoz.

A kereset benyújtása előtt a mexikói kormány írásban szólította fel a Google-t, hogy térképszolgáltatásában tartsa tiszteletben a nem amerikai rész történelmi nevét. Egyelőre nem világos, hogy a keresetet Mexikóban vagy az Egyesült Államokban nyújtották-e be, és ha igen, mikor. A Google egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.

A Mexikói-öböl a 16. század óta használatos, nemzetközileg elismert elnevezés. A vízterület nemcsak az Egyesült Államok Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama és Florida tagállamaival határos, hanem Mexikóval és Kubával is. Trump rendelete szerint a névváltoztatás a Mexikó és Kuba tengeri határaiig terjedő területre vonatkozik.

Az Egyesült Államokban a Google Maps az öböl nevét február óta Golf of Americak-ént jeleníti meg, máshol mindkét név látható. Ezt azonban elég sok kritika érte: olyannyira, hogy még februárban, pár nappal az átnevezés után le is tiltották a a Mexikói-öbölre vonatkozó értékeléseket. A BBC szerint Google törölt is néhány negatív értékelést, amiket a névváltoztatás nyomán írtak a felhasználók, és a közösségi médiában az is pörgött, hogy több száz egycsillagos értékelést el is távolítottak.

Szintén februárban nem engedték be az Associated Press újságíróját Donald Trump és Elon Musk sajtótájékoztatójára az Ovális Irodába, a napi szinten emberek milliárdjait tájékoztató hírügynökség szerint azért kapták a „büntetést”, mert nem alkalmazkodtak Trump döntéséhez, mellyel a Mexikói-öblöt átnevezte Amerikai-öbölre.

photo_camera Donald Trump Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Ahogy azt mi is megírtuk, Trump expanziós programjának a részeként jelentette be, hogy a Mexikói-öböl nevét Amerikai-öbölre változtatná, ide tartozott még a Panama-csatorna feletti ellenőrzési jog visszaszerzése és Grönland megvásárlása is (ezek sem arattak osztatlan sikert az érintettek körében). A Trump-féle átnevezési hullám pedig Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsát is elérte, ennek sem örült mindenki.

via MTI