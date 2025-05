Rácz András szerint egyetlen logikus magyarázat van arra, miért gyűjtött a magyar hírszerzés információkat az ukrán légvédelemről

A „kémbotrány” legijesztőbb eleme az, hogy a magyar hírszerzés a kárpátaljai ukrán légvédelemről is próbált információkat gyűjteni, ez ugyanis Oroszországnak értékes – írta Rácz András Oroszország-szakértő.

Az ukránok által nyilvánosságra hozott anyag szerint a magyar hírszerző utasította az ügynököt, hogy próbáljon meg lefotózni egy, Kárpátalján telepített, Sz-300-as légvédelmi rakétát. Erre a kifejezetten kockázatos lépésre szerinte azért lehetett szükség, hogy a kép alapján lehessen azonosítani a pontos Sz-300 változatot.

„A magyar légierő nyilván nem tervezi bombázni Kárpátalját. Kinek kellhetett akkor vajon az információ a kárpátaljai ukrán légvédelemről...? És erre sajnos egyetlen logikus magyarázat van csak: Oroszországnak.”

Az orosz légierő többször próbálta délről, Kárpátalja légterén keresztül támadni a lvivi körzetet, és a Kárpátok miatt az elektronikai felderítés sem „lát be” oda annyira.

Rácz szerint ugyanilyen aggasztó kérdés, hogy a kárpátaljai katonai erők elhelyezkedéséről, feltöltöttségéről, illetve a megyében található katonai és polgári infrastruktúráról is próbáltak információkat gyűjteni. Szerinte itt sincs más magyarázat, mint az oroszok.

A szakértő azt írja, a NATO-n belül is súlyos ügy, és a kárpátaljai magyarságot is veszélybe sodorhatja, ha a magyar katonai felderítés tényleg az oroszok számára gyűjti az információkat, és adott esetben célpontokat is ad nekik.

Rácz a botrány időzítését is érdekesnek tartja, szerinte üzenni akartak azzal, hogy a Győzelem Napján, május 9-én hozták nyilvánosságra az ügynökök elfogásáról készült felvételeket, noha egy héttel korábban kapták el őket.

A látványos TEK-es elfogás a Ferenciek terén szimmetrikus válasz volt az ukrán akcióra (amikor a korábban diplomataként dolgozó Sz. A-t tartóztatták le a kommandósok), Szijjártó Péter külügyminiszter viszont eszkalálta a helyzetet azzal, hogy 48 órás határidővel kiutasított két ukrán, diplomáciai fedésben dolgozó hírszerzőt.

Rácz szerint ezzel a kormány elismerte, hogy az ukrán kémvád valós, különben nem ilyen választ adtak volna, másrészt innentől nem lehet csendben kezelni az ügyet. „A lépés garantálta, hogy tovább gyűrűzzön a botrány”, azt viszont nem érti, hogy ez miért jó.

Az arányos válasz szerinte az lett volna, ha hasonlóan alacsony szintű, az ukránoknak dolgozó itteni ügynököket kapcsolnak le, nem két hivatásos hírszerzőt. Erre válaszul nyilván Kijev is ilyen határidővel fog kiutasítani diplomatákat, Ukrajnát elhagyni viszont sokkal több idő, így kevesebb marad „összepakolni az életét”.

Az is eszkalálja a helyzetet, hogy a botrányra hivatkozva Magyar Levente lemondta az ukrán miniszterelnök-helyettessel való tárgyalását, ami lassítja a kisebbségi jogok területén az együttműködést.