Szabad Európa: Böröndi Gábor vezérkari főnök első állománygyűlésén készült a kiszivárgott felvétel a honvédelmi miniszterről

Böröndi Gábor vezérkari főnök első állománygyűlésén, 2023 májusának elején készült az a hangfelvétel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterről, amit a Tisza Párt a múlt héten a nyilvánosságra hozott, írja a Szabad Európa. A lap szerint emiatt a YouTube-on elérhető felvétel borítóján szereplő 2023 áprilisi dátum téves.

photo_camera Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

A Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök által az Orbán-kormány őszödi beszédének nevezett felvételen Szalay-Bobrovniczky arról beszélt, hogy az ötödik Orbán-kormány eldöntötte, hogy valóban ütőképes magyar haderőt épít fel, és ez azt jelenti, hogy szakítanak az eddigi béketevékenységeikkel és békementalitásukkal, erre pedig a nyilvánosságban fiatalításként megismert lépés a legegyszerűbb mód. Szalay-Bobrovniczky azt mondta, át kell állni a háború felé vezető út 0. fázisára, a feladat végrehajtásával pedig Böröndi Gábort bízza meg.

A lap információi szerint ezen az első állományülésen több tucat főtiszt vett részt, és mivel senki nem készült szenzitív információk megosztására, biztonsági intézkedések sem voltak, vagyis bárki könnyen felvehette egy zsebébe rejtett telefonnal az elhangzottakat.

A lap szerint nemcsak a honvédelmi miniszterről, hanem Böröndiről is kikerültek felvételek, akik a honvédség „pletykás sofőrjeiről” beszélt, és azonnali kiképzésüket rendelte el. Emiatt később fel is jelentették a vezérkar főnökét, de a Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette az eljárást.

photo_camera Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Böröndi Gábor Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A lap forrásai szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédét is ugyanaz a tiszt vette fel, egy minisztériumi belső vizsgálat ki is derítette, kiről van szó. Amikor az illetőt ezzel szembesítették, elismerte ezt, valamint azt is, hogy más alkalommal is adott már át információt a médiának. Arról a lap nem tud, hogy a tiszt a honvédség állományában maradt-e még.

Szalay-Bobrovniczky a hangfelvételről a Facebookon azt írta, egy Magyarország fegyveres védelmére kész és alkalmas hadsereget épít, mert a békéhez erő kell. A Honvédelmi Minisztérium már másnap megpróbálta elterelni a fókuszt, közölték, hogy készek nyilvánosságra hozni a jelentést az árulóvá vált Ruszin-Szendi Romulusz „ukránpárti és háborúpárti megnyilvánulásairól”.

Itt nem állt meg a történet, vasárnap Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádióban már azt mondta, hogy „van egy ukránbarát egykori altábornagy, ahogy egyébként a szakzsargon hívja, fennáll a gyanúja annak is, hogy be van ütve az ukránokhoz, tehát hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek, ez az ő esetében külön vizsgálatot érdemelne”. És nem is hagyta kétségek között a hallgatókat, hogy kire gondol: „az eseményláncolat teljesen nyilvánvaló következtetése szerint fennáll a gyanúja annak, hogy ez a kapcsolat maga Ruszin-Szendi Romulusz volt”.