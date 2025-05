A kormány is támogatta azt a filmklubot, amibe beleállt a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Közleményben reagált a KineDok nevű filmklub arra, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal egy májusi jelentésében „nyomásgyakorló szervezetnek” nevezte őket, megemlítve a Fanni kertje című, transznemű tinédzserről szóló film vetítését – írja a 24.hu.

photo_camera Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Fotó: HírTV

A május 13-án megjelent Uniós támogatásból végzik el a politikai munkát a nyomásgyakorló szervezetek című jelentésben a hivatal azt írta, hogy a KineDokot szervező Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület százezer eurós nagyságrendben kapott uniós támogatást arra, hogy filmklubokat tartson. A Fanni kertje említése után a hivatal bár egyértelmű párhuzamot nem von, rögtön megemlíti, hogy a projekt feladatai közé tartozik a fiatalok iskolai érzékenyítése is.

A KineDok szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentésében több pontatlanság is van, például az, hogy iskolákban a Fanni kertjét nem vetítették. Írtak arról is - ami a jelentésből kimaradt -, hogy az uniós támogatásokon túl a projektet a kezdetek óta támogatja a Nemzeti Kulturális Alap és a Miniszterelnökség is.

„A KineDok ideológiailag független kezdeményezés. A válogatás során az elsődleges szempont, hogy magas színvonalú, a filmes szakma által elismert alkotások kerüljenek a hazai és nemzetközi nézők elé”

– írták. A hajléktalanságról és transzneműségről szóló dokumentumfilmet a Jeti Moziban is bemutattuk. „Milliárdokat költ az állam arra, hogy egyre kevésbé toleráljuk egymást, közben a társadalom legalján váratlanul felbugyog a szeretet és az elfogadás” – mondta a 444-nek a rendező, akivel arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet Magyarországon leforgatni egy ilyen témájú filmet, kik adtak végül rá támogatást és milyen etikai aggályok merültek fel.