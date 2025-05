Szijjártó Péter szerint minősíthetetlen a nemrég kiutasított ukrán ügynök „patkányozása”

Szijjártó Péter külügyminiszter közölte:

„Minősíthetetlen Tseber Roland nemrég kiutasított ukrán ügynök friss Facebook-bejegyzése, amelyben »sarokba szorított patkánynak« nevezte a Fideszt; ezt a fenyegetést komolyan kell kezelni.”

Tseber Roland nevét tegnap dobta be a köztudatba Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése után közölte, hogy újabb ukrán kémeket azonosítottak a nemzetbiztonsági szolgálatok, egyikük Tseber Roland, akit az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosítottak.

Szijjártó pedig arra a Facebook-posztra utal, amit Tseber tegnap este háromnegyed hét magasságában posztolt, és aminek eredeti szövege:

„Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak.”

Miután a kormánylapok sorra kezdték írni a cikkeket erről a posztról, látszik, hogy Tseber ma 10 óra 56 perckor a patkány szót gazemberre cserélte.

Szijjártó a poszttal összefüggésben azt mondta:

„Mi természetesen a magunk eszközeivel fellépünk. Mind a magyarellenes ukrán propagandával, mind pedig a Magyarországon tapasztalható ukrán kémtevékenységgel és titkosszolgálati akciókkal szemben megvédjük Magyarország szuverenitását és megvédjük Magyarország becsületét is... Ezen kém- és titkosszolgálati tevékenység sorába illik az a minősíthetetlen bejegyzés, amelyet a Tisza Párt elnöke által a testvérének nevezett ukrán ember helyezett ki a közösségi médiába. Ez fenyegetés, és ezt annak megfelelően komolyan is kell kezelni. Azt én szégyennek tartom, hogy egy ilyen emberrel szorosan együttműködik az Európai Néppárt magyarországi tagpártja, a Tisza Párt és annak elnöke.”

Előzmények

Mint az az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése után kiderült, Tseber Roland hosszú ideje aktívan épít kapcsolatot a hazai ellenzék tagjaival Kocsis Máté szerint, és már több vezető politikussal és parlamenti párt vezető tisztségviselőjével is találkozott. Tseber korábban ukrán-magyar kettős állampolgár volt, azonban 2017-ben lemondott a magyar állampolgárságáról. Kocsis szerint „Ukrajnában szép politikai karriert futott be”, egyebek mellett a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. Tsebert évek óta megfigyelik a magyar nemzetbiztonsági szervek. A kormánymédiában már pár napja pörög Tseber neve mint Magyar Péter ukrán kapcsolata, aki megszervezte a Tisza párt elnökének ukrajnai látogatását. Magyar ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az ukrajnai utat saját maguknak szervezték, és magyarok adományait vitték az oroszok által lebombázott gyerekkórházhoz. Azt elismerte Magyar, hogy valóban találkoztak Tseberrel, de korábban így tett Magyar Levente külügyminiszter-helyettes is. Ehhez egy fotót is csatolt, melyen Tseber együtt látható Magyar Leventével.

Kocsis erről a találkozóról annyit mondott, hogy Tseber egy „korábbi ellenzéki képviselő közreműködésével” találkozót kért Szijjártó Pétertől, de a miniszter Magyar Leventét küldte maga helyett. „Az esetet követően a magyar elhárítás értesítette a kormányt Tseber hátteréről, így további találkozókra már nem került sor.” Kocsis azt is elmondta, hogy Tseber találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével, fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között. Mindezek miatt tavaly ősszel Tseber Rolandot kitiltották Magyarországról, közölte Kocsis.

Magyar Péter vélhetően számított erre a bejelentésre, mert hétfőn azt mondta: „el a kezekkel Ruszin-Szendi Romulusztól, el a kezekkel a tiszásoktól. Mi nagyon békések vagyunk, de nagyon határozottak. Van egy szint, amiből nem fogunk engedni. És ha olyat tesznek, amit esetleg terveznek, akkor ott leszünk.” Ráadásul Kocsis a másik ukrán ügynöknek nevezett személyt is összefüggésbe hozta korábbi honvédelmi vezetővel.

Kerestük Szijjártó Péter elítélő szavait egy nem is olyan régi ügyben, amikor egy bizonyos miniszterelnök tavaszi nagytakarításról beszélt, és áttelelő poloskákról. Nem találtuk meg.