Orbán népszerűtlenségének okait kutatva forgatott Magyarországon a brit Channel 4

A Magyarországon készült nyolcperces videóriportban a Channel 4 riportere, Kiran Moodley megpróbálta megfejteni, miért csökkenhetett látványosan a Fidesz népszerűsége. A stáb forgatott Lázár János miskolci lakossági fórumán, Magyar Péter gyaloglásán, az Átlátszó szerkesztőségében és az éppen ételt osztó debreceni Baross16 alternatív közöségi helyen is, amelynek munkatársai arról számolnak be, hogy az utóbbi öt évben nagyságrendekkel nőtt a rászorulók száma, ők azonban nem a kormányt hibáztatják a kialakult helyzetért, hanem a háborútól kezdve a migránsokig mindenki mást. Utóbbiakat a nagytakarítási törvény lehetséges következményeiről is kérdezik.

Moodley meginterjúvolja a szakadó esőben gyalogló Magyart is, aki elmondja, hogy az Orbán-kormány jó intézkedéseit megtartanák, és amikor a riporter arról kérdezi, hogy ő is konzervatívnak vallja-e magát, a Tisza Párt elnöke azt mondja, nincs idő, sem pedig energia ideológiai kérdésekre már, és ezért az ő személyes meggyőződése sem lényeges. Megszólal viszont a Magyarral gyaloglók egyike, mint ahogy beszélnek a riportban a Lázár feszült hangulatú fórumán jelen lévők is.

link Forrás

Maga Lázár Jánost is megkérdezi Moodley arról, hogy vajon nem a tizenöt éve kormányzó pártot terheli-e a felelősség a kialakult helyzetért a vélt vagy valós ellenségekkel szemben, és Lázár ebben egyet is ért:

Komoly felelőssége van egy kormánypártnak abban, hogy milyen a közhangulat Magyarországon

– mondja, de aztán felhívja a riporter figyelmét arra is, hogy a világon Amerikától Nagy-Britanniáig mindenhol polarizált lett a politikai beszéd. Lázár szerint nagyon erős választási kampány és nagyon erős beszédek várhatók Magyarországon a következő tíz hónapban.