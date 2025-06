Néma menettel tiltakoztak a civilek az „átláthatósági” törvény ellen, ami erősebbnek hatott, mint a kismillió „Orbán takarodj”

Napok óta, országszerte tart az aHang civil szervezet tiltakozása az „átláthatósági”/nagytakarítási törvény ellen.

Csak vasárnap négy különböző helyszínen (reggel Makón, délután Budapesten, Gyulán és Kazincbarcikán) demonstráltak. A makói megmozdulás ilyen volt:

A budapesti esemény Facebook-oldalán azt írták:

Az, aki fél, szörnyű dolgokra képes. A kormány most fél. Félnek, és megtesznek mindent, hogy a saját hatalmukat mentsék. Ezúttal a független civil társadalomnak és a kritikus sajtónak üzentek hadat. Egy olyan törvénytervezetet nyújtottak be, amellyel elnémítanának minden velük egyet nem értő hangot.

A civilek azt hirdették meg, hogy a Szabadság hídon vonulnak át leragasztott szájjal, így tiltakozva a törvény ellen, amit (jelenlegi tudásunk szerint) június 10-én vagy 11-én szavaztathatnak meg az Országgyűlésben. A szervezők azt írták felhívásukban:

A célunk most nem lehet az, hogy levezessük azt a feszültséget, amit ez a törvény kelt bennünk, hanem, hogy átgondoljuk magunkban: hogy fogunk küzdeni abban a világban, ami jön.

Szalóki Viktor, az aHang politikai igazgatója a demonstráció előtt a 444-nek azt mondta: két szinten is látják a törvényben a veszélyt. Egyrészt elhallgattathatnak minden olyan civil szervezetet és független lapot, ami ezekből a külföldi forrásokból bármilyen mértékben részesül, másrészt (és ez az, amiről kevésbé esik szó) akár öncenzúrára is késztetett olyanokat, akik a nem akarnak a törvény hatálya alá esni.

„Szeretnénk arra is felhívni a figyelmet, hogy nem csak az a néhány civil szervezet és sajtótermék van veszélyben, akikről sok szó esik a nyilvánosságban, hanem akár kis, helyi civil szervezetek is, akik helyi ügyekkel foglalkoznak, például környezetvédelemmel. Épp ezért éreztük fontosnak, hogy ne csak Budapesten, hanem 15 más településen is szervezzünk megmozdulásokat. És a tapasztalataink azt mutatják, hogy legyen szó akár Orosházáról, Makóról vagy Kisvárdáról, azt látjuk, hogy az emberek, akik eljönnek, értik, hogy miért óriási probléma mindannyiunk életében ez a törvény."

Szalóki szerint a demonstrációk határozott célja, hogy a törvényt ne szavazzák meg.

„Nem akarunk belemenni abba, hogy ha kivesznek belőle ezt vagy azt, akkor már jó. Ez a törvény bármilyen formában elfogadhatatlan" - fogalmazott.

A némaság üt

Tóth Anikó, az aHang kampányigazgatója arról beszélt, azért betapasztott szájjal vonulnak, hogy megmutassák, milyen országot akar a kormány. Akinek a vonulás előtt nem volt leragasztva a szája, a rendezőktől kaphatott matricát vagy ragasztószalagot.

A 8-900 főből álló menet 3 után kicsivel indult el a Szabadság hídon. A menet elején vonulók egy Orbán-idézetet írtak a transzparensükre, ami arról szólt, ők sosem vetemednének arra, hogy elhallgattassák a velük egyet nem értőket. Orbán erről 2018-ban beszélt Strasbourgban.

A helyszínről tudósító Diószegi-Horváth Nóra szerint ez a néma menet a kismillió Orbán, takarodj! tüntetéshez képest sokkal erősebbnek hatott.

Az emberek fél 4-re értek át a hídon, ahol már levehették a ragasztószalagot.

A Szent Gellért téren egy másik molinó várta a tiltakozókat, amin a javaslatot benyújtó Fidesz-KDNP-s politikusok voltak láthatók.

A nevüket egyesével olvasta fel Szalóki Viktor. A tömeg az ismertebb neveknél fújolt, a reakcióhiány alapján többekről valószínűleg nem is hallottak, ami jól mutatja, hogy milyen munkát végeznek a kétharmados többséggel rendelkező Fidesz-KDNP-s politikusok.

Orbán Viktor neve maradt utolsó előttinek. A tömeg a korábbinál hangosabban fújolt, felzúgott a mocskos Fidesz és a börtönbe, egyszerre. Bónuszként elhangzott Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének neve is, ami után már nehéz volt eldönteni, Orbánt vagy Lánczit fújolták-e jobban. Ugyanígy nehéz volt különbséget tenni a Kocsis Mátéra és Kövér Lászlóra érkezett reakciók között is.

Szalóki a téren arról beszélt, a kormány fél, és a törvényjavaslatot megszavazók történelmi bűnt követnek el. Szerinte ez a szabadság és a demokrácia elárulása, aminek a következményeit viselni kell.

Szerinte a civilek nem vonulnak le a pályáról és soha nem fognak elnémulni. A tömeg „nem hagyjuk” skandálással válaszolt. Azt mondta, nem egy tüntetés állítja meg a kormányt, hanem a civil szervezetek építkezése, ezért azt kérte, az emberek támogassák a civileket és a független médiát. A beszéde végén a tüntetők hazaárulóztak egyet, majd a „szégyentablót” kitették Tiborcz cégének építkezésére, amivel véget is ért a rendezvény.

Miről van szó?

Május 13-án 23:38-kor a fideszes Halász János A közélet átláthatóságáról címmel benyújtotta a törvénycsomagját, ami alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal jegyzéket készíthet a kormánynak azokról a szervezetekről, amik szerinte veszélyeztetik Magyarország szuverenitását. Ezután ezek a szervezetek

nem kaphatnak a személyi jövedelemadó felajánlható 1 százalékának támogatásaiból;

külföldi támogatásokat csak a pénzmosás elleni szerv, azaz a NAV engedélye alapján fogadhatnak el;

a vezető tisztségviselők, alapítók, valamint felügyelő- vagy ellenőrző bizottság tagjainak vagyonnyilatkozati kötelezettsége lesz az országgyűlési képviselőkre vonatkozó tartalommal és formában. A vagyonnyilatkozatokat a kormány honlapján hozzák nyilvánosságra;

a szervezet és annak irányítói kiemelt közszereplőnek számítanak a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint.

A Fidesz javaslata szerint az a jogi személy vagy más szervezet – tehát civilekre és gazdasági társaságokra is vonatkozik a törvény – veszélyezteti Magyarország szuverenitását, ami „külföldi támogatásból a közélet befolyásolására irányuló tevékenységet végez”, amivel sérti, negatív színben tünteti fel

Magyarország független, demokratikus, jogállami jellegét;

a magyar nemzet egységét és összetartozását, a határainkon kívül élő magyarok sorsáért való felelősséget;

a házasság, a család és a biológiai nemek elsődlegességét;

a béke, a biztonság és a más országokkal való együttműködést;

Magyarország alkotmányos önazonosságát, keresztény kultúráját.

Mindeközben a Fideszközeli álcivilekre öntik a közpénzt:

Kik tiltakoztak eddig?

Elég sokan.

Megmozdult a popszakma is, bár Lengyel Tamás szerint nem eléggé.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint egy rakás jogot sért a nagytakarítási törvény új módosítása, ami a már felajánlott 1 százalékot is elvenné a feketelistázott szervezetektől.

Hadházy Ákos ugyan már bő két hónapja tüntet keddenként, a demonstrációsorozat eredetileg a Pride-ot ellehetetlenítő, márciusban elfogadott törvény miatt kezdődött, időközben azonban már a nagytakarítási törvény ellen is tiltakozik. A független országgyűlési képviselő minden héten elmondja: amíg vannak, akik utcára mennek vele, addig nem hagyják abba a demonstrációkat.

De tüntetett a Momentum is, ők május 16-án a Szuverenitásvédelmi Hivatal előtt egy csekély érdeklődést kiváltó megmozdulást tartottak, ahol már arra hívták fel a figyelmet, hogy két nappal később a Kossuth téren is lesz demonstráció.

Lett is: a Parlament előtti téren az utóbbi idők legnagyobb tüntetése zajlott azon a vasárnapon, ráadásul egy magánkezdeményezésből, lelkes fiatalok szervezésében. A demonstráció végén a szervezők felolvasták a saját 12 pontjukat, és bejelentették, hogy közösen petíciót visznek majd a Pride előtt az Európai Parlamentbe.

Az aHang pedig az utóbbi napokban több helyszínre is szervezett megmozdulásokat. Ilyen volt Tiszaújvárosban:

A 8600 fős Pásztón:

Szegeden, a Fidesz-iroda előtt:

Orosházán:

És még több más helyszínen is, ezekről itt lehet többet megtudni.

