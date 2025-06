VSquare: Tényleg van a Fideszben egy olyan vészforgatókönyv, hogy nem Orbán lesz a miniszterelnök-jelölt

Már tényleg felmerült a vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor helyett más legyen 2026-ban a Fidesz miniszterelnök-jelöltje – írja a VSquare.

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró szerint egyelőre nagyon távoli ez a lehetőség, de valóban tárgyalnak „B-tervként” az új jelölt előtérbe tolásáról. Minden azon múlik, mit mutatnak a – nem nyilvános - közvélemény-kutatási adatok.

Ezt a lehetőséget Török Gábor politikai elemző vetette fel először nyilvánosan, Panyinak pedig több, kormányhoz közeli forrás állította, hónapok óta gondolkodnak a vészforgatókönyvön, ami egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna.

A források szerint egy ilyen forgatókönyv esetén Orbán elkerülhetne egy számára megalázó vereséget (az szintén érdekes kérdés, milyen pozíciót kapna ehelyett), illetve egy új jelölt talán tudná csökkenteni a Magyar Péterrel és a Tisza párttal szembeni lemaradást is.

Az új jelölt Panyi szerint is Lázár János lehet – ezt tartja elképzelhetőnek Török Gábor is. Lázár nemcsak utcafórumokat tart, de év elején létrehozott egy központi kommunikációs csapatot a minisztériuma alá tartozó állami cégek kommunikációs embereinek és PR-osainak összevonásával, amivel lényegében saját kampányinfrastruktúrát épít.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Lázár többször is tagadta, hogy ilyen ambíciói lennének, de a párton belül valós opcióként beszélnek róla Panyi forrásai szerint. Az újságíró hangsúlyozta, hogy ez csak egy lehetséges vészforgatókönyv, és egyáltalán nem meglepő, hogy készül ilyen, hiszen a Fideszben részletes és precíz közvélemény-kutatások alapján hoznak döntéseket.

Az Orbán Balázs fennhatósága alatt álló Mandinerben is eljátszottak a gondolattal, hogy mi lenne egy Orbán Viktor nélküli Fidesszel. A cikk szerint ez egy tőről metszett baromság, majd páros lábbal szállnak bele Lázár Jánosba:

„Amíg van Orbánunk, kár lecserélni. Ha van Szoboszlaink, felesleges mást játszatni a posztján. Ne Tiszakécskéről hozzunk ügyes középpályást, mondván, Szoboszlai már játszott eleget, különben sem szereti mindenki és egyébként is kétszázmilliós Lamborghinivel jár...”

Maga Orbán nem ezt mondja

Ehhez képest a miniszterelnök az ÖT podcastban Hont Andrásnak arról beszélt, utána is működne a rendszer. „Abban az értelemben semmi sem múlik rajtam, hogyha itt elüt reggel a villamos, vagy amikor kimegyek, maga az egész gépezet, ami az országot működteti, és nevezzük kormányzati rendszernek, néhány szomorú könnycsepp elmorzsolása után ugyanúgy működne, mint velem. Ezt biztosan állíthatom. Tehát ez egy olyan kormányzati gépezet, amelynek minden alkatrésze, személyzeti alkatrésze cserélhető, ideértve a fejét is. Biztos nem lenne pontosan ugyanolyan maga a kormányzati rendszer, mint most, de lényegét tekintve ez nem változna. És végrehajtottunk egy nagyon komoly generációváltást is, tehát az alapítók generációja – amihez, mondjuk, a volt köztársasági elnök tartozik vagy a mostani házelnök úr meg jómagam – után megtörtént a következő generációnak a bevonása nem egyszerűen csak a Fideszbe, hanem a kormányzati munkába is. Tehát itt azért 40 és 50 év közötti, a politikában fiatalnak számító, elsőosztályúan kiképzett, rendkívül jó képességű, komoly kormányzati tapasztalatokkal rendelkező generáció áll már mögöttünk."

Tavaly az év végi nemzetközi sajtótájékoztatón is volt már egy furcsa megjegyzése: nem zárta ki, hogy aktív életét képviselőként fejezi be. „A csillagom nem áll rosszul a pártban, akárhogy alakul a kormányzás jövője, úgy érzem, hogy be tudok csúszni a képviselőlistára, és képviselőként az életemet, az aktív életemet úgy tudom befejezni, hogy a köz érdekét szolgálom egy 1990-ben meghozott döntés következtében, annak minden következményével. 1 feleségem, 5 gyerekem, 6 unokám van, mit akarok még? Kösz, jól vagyok.”