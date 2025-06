Trump felhívta Hszi Csin-pinget, hogy a vámokról egyeztessenek

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető csütörtökön telefonon egyeztettek, hogy rendezzék a két nagyhatalom vámokkal kapcsolatos nézeteltérését, ami felforgatta a világgazdaságot – közölte Kína washingtoni nagykövetsége. A tárgyalások Trump kérésére történtek, mondta Kína, de nem közöltek további részleteket az államfők megbeszéléséről - írja a Reuters.

Trump és Hszi 2017-ben, Flordiában Fotó: JIM WATSON/AFP

A hívásra azután került sor, hogy az elmúlt hetekben Washington és Peking egymást vádolták a ritkaföldfémekkel kapcsolatos vitában, ami most már hónapok óta veszélyezteti a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború tűzszünetét. Azt a megállapodást, amit a két ország még május 12-én kötött 90 napra, és aminek értelmében visszavonják az egymásra kivetett, háromjegyű százalékos vámokat, amik Trump beiktatása óta keletkeztek.

Trump, miután januárban visszatért a Fehér Házba, többször is különféle büntetőintézkedésekkel fenyegette kereskedelmi partnereit, de ezekből többet is az utolsó pillanatban visszavont. Ez a hol igen, hol nem megközelítés összezavarta az üzleti élet szereplőit, akik szerint a bizonytalanság miatt nehézzé vált a piaci feltételek előrejelzése. Trump pedig ezek alapján új gúnynevet is kapott az internettől, a TACO-t, ami a „Trump Always Chickens Out” (Trump mindig meghátrál) rövidítése.

A ritkaföldfémekkel kapcsolatos vita még áprilisban kezdődött, miután Kína Trump vámháborújának beröffentésére válaszolt azzal, hogy korlátozta a ritkaföldfémek és a belőlük készült mágnesek exportját. Bár a ritkaföldfémek témája nem hangzik túl érdekesnek, valójában iszonyú súlyos, mindent átszövő ügy, konkrétan a világgazdaságot állíthatja le, az elektronikai termékek gyártását lehetetlenítheti el, de ami ennél is durvább, Amerika védelmi képességeit aknázhatja alá. A témáról egy hosszabb cikkben is beszámoltunk, amit ide kattintva olvashattok el.

Trump emiatt régóta szorgalmazta a hívást vagy akár egy találkozót Hszivel, de Kína ezt elutasította, mondván, hogy ez nem egyezik a hagyományos megközelítésükkel, ami szerint az egyezségek részleteit az államfői egyeztetések előtt kell kidolgozni. Az amerikai elnök és tanácsadói szerint azonban a vezetők közötti egyeztetések elengedhetetlenek az olyan akadályok elhárításához, amiket az alacsonyabb szintű tisztviselők képtelenek kezelni a nehéz tárgyalások során.

Az Egyesült Államok az elmúlt években Kínát nevezte meg első számú geopolitikai riválisának, és az egyetlen országnak a világon, ami képes kihívást jelenteni az USA gazdasági és katonai fölényére. Peking pedig jelenleg az ásványi exportot nyomásgyakorlási eszköznek tekinti – ezek leállításával ugyanis belpolitikai nyomást gyakorolhat a rivális nagyhatalom elnökére.