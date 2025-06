Böde Dániel a kormány ukránozós szavazására buzdít

Egy Instagram-videóban buzdítja követőit Böde Dániel arra, hogy vegyenek részt a kormány által meghirdetett, Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló Voks2025 szavazáson.

Erre az évre a kormány a kommunikációs csodafegyverének a Voks2025 nevű akciót szánta, egy levélszavazásszerű továbbfejlesztett nemzeti konzultációt, a kormány által véleménynyilvánítónak nevezett bizonytalan jogállású „szavazást” az ukrán EU-csatlakozásról.

Egyelőre nem tűnik úgy, hogy ezzel leuralná a politikai közbeszédet a kormány. Noha április közepén már kézbesítették a „szavazólapokat”, Orbán Viktor múlt héten, hat hét elteltével még csak azt tudta bejelenteni, hogy beérkezett egymillió „szavazat” (az eddig utolsó, idén januárjában zárult nemzeti konzultáció hét hete alatt nagyjából 1,35 millióan nyilvánítottak véleményt, és már az is a leginkább érdektelenségbe fulladt ilyen akciók egyike volt).

A fideszes politikusok korábban már ellopott szavazólapokkal is magyarázták a kudarcot, a Voks2025-öt propagálták a közmédián meccsközvetítés közben és máskor is, valamint az oltásregisztrációs email-címeken. Sőt, a Szentendrei út egy tűzfalán is háromnegyedes többségben vannak a „fejünk felett” óriásplakátok. Emellett az általános kormányzati ügyfélvonalat is hívhatóvá tették az „ellopott” szavazólapok ügyében.