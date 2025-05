Kissé mintha alulkezelné a rogáni propaganda ezt a Voks25 témát

Olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a Szentendrei úton egy ház oldalán nyolc plakáthelyből mindössze hatot tölt ki a VOKS25 néven futó kormányzati „véleménynyilvánító szavazás” reklámozása.

Így sikerült:

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Az első, ami az ember szemét megüti, nyilván a félmilliós ülőgarnitúrát reklámozó plakát (atyaég!), a második természetesen, hogy a fa némileg előnytelen módon takarja ki a mondanivalót, a harmadik pedig, hogy mi ez a szerénység, hát miért nem lehetett a maradék két helyre is ugyanazt a plakátot kinyomtatni? Nem tellett rá a büdzséből, vagy csak ennyire fontos a kormánynak a VOKS25? Ejnye, no.

Íme amúgy teljes pompájában:

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A Voks25 az a véleménynyilvánító szavazásnak nevezett kezdeményezés, amelyben a magyar kormány azt kérdezi a magyar választópolgároktól, akarják-e, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Levélben ki is küldték a kérdést, most pedig nagyon aggódnak ezen levelek sorsa miatt. Annyira, hogy már az oltásregisztrációs email-címekre is kiküldték az erről szóló tájékoztatót, és még a közmédiában is kampányolnak, a biztonság kedvéért.

Ám még ezek az erőfeszítések sem tűnnek elegendőnek: noha már április közepe óta kézbesíti a Magyar Posta a szavazólapokat, Orbán Viktor csak május 22-én, majdnem hat hét elteltével tudta bejelenteni, hogy megérkezett az egymillió szavazat (az eddig utolsó, idén januárjában zárult nemzeti konzultáció hét hete alatt nagyjából 1,35 millióan nyilvánítottak véleményt, és már az is a leginkább érdektelenségbe fulladt ilyen akciók egyike volt).

Innen nézve óriási könnyelműségnek tűnik, hogy nyolcból csak hat plakáthelyet tölt ki ugyanannak az egy háznak a falán Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Manfred Weber arca.

Emlékeztetőül: a Stop háború plakátkampány még így muzsikált.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444