Orbán halálbeszéde

Pünkösdhétfőn francia közönség előtt tartott beszédet Orbán Viktor, az ún. patrióta politikusok nemzetközi találkozója alkalmából. Szinte kizárólag olyan mondatokat mondott el, amelyeket már számtalanszor elismételt, de az mégis ritka, hogy ilyen tömény sötétség árad egy beszédből.

A fő téma most is az volt, ami már évek óta minden egyes nap: Brüsszelt meg kell állítani. Ami újdonságnak mondható, az csak a meglepő mértékű alázat, ahogy a brüsszeli ostromban a szuperszuverén Orbán besorolt a francia szélsőjobb vezére mögé, mintegy szárnysegédként:

„Marine, vezess bennünket! En garde, allez!” – hajtott fejet beszéde végén Le Pen előtt.

link Forrás

Magyarország az Európai Unió fekete báránya, Brüsszel rémálma, az európai hazafiak reménye és a keresztények végvára – ilyesmiket mondott most a magyar miniszterelnök, és a beszéde nagy részét megint az a fajta sűrű nyomasztás tette ki, amellyel így vagy úgy, de mindannyiunknak együtt kell élnie 2015 óta, mert ez folyik a tévéből, rádióból, ezt nézik a gyerekek az óriásplakátokon és a YouTube-videók előtti hirdetésekben: jönnek a migránsok, és megerőszakolnak, elveszik a munkádat.

„Brüsszel vért hány”

– mondta Orbán, mert „Magyarországon a migránsok száma nulla”, és nekünk, magyaroknak „napi egymillió eurót kell fizetnünk, mert nem engedjük be a migránsokat”. De „inkább fizetünk, mint hogy egyet is beengedjünk”, mert mi „nem engedjük, hogy erőszakoskodjanak a lányainkkal és asszonyainkkal”. (Nem tudunk minden hazugság mellé tényellenőrt állítani, de amúgy a KSH adatai szerint tavaly 50 ezer bevándorló érkezett Magyarországra, kétharmaduk Európán kívülről. A napi egymillió eurót pedig nem azért kell kifizetnünk már egy éve, mert nem akarunk migránsokat beengedni.)

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én. Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/MTVA

„Ez nem migráció, hanem szervezett népességcsere” – dobta be Orbán újra a fehér felsőbbrendűség élharcosainak kedvenc összeesküvés-elméletét, de aztán rátért a három éve nyomatott ukránellenességre is, és itt az érzelmekre, sőt az ösztönökre akart hatni. Nem csak azt mondta el, hogy békét akar, amivel ugye kb. mindenki egyetért Putyinon kívül. Nem, inkább azt fejtegette, hogy a fiatal magyar férfiakat meg fogják gyilkolni Ukrajna miatt, de mi ezt nem akarjuk: „Nem akarjuk, hogy a fiaink koporsóban jöjjenek vissza, nem akarunk egy Afganisztánt a szomszédunkban, nem akarjuk, hogy a háborúra hivatkozva Brüsszel hadigazdaságot vezessen be, nem akarjuk, hogy gigahiteleket vegyenek fel, nem akarjuk, hogy föderalizálják a tagállamok pénzét, nem akarjuk, hogy belekergessék az országainkat egy fegyverkezési versenybe. Kérem önöket, állítsuk meg őket!”

Persze ez sem újdonság, de azért konstatáljuk, hogy még mindig és már megint ez a fő üzenet a magyar szavazóknak: Orbán vagy halál.