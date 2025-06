A visszaélések bejelentésére szolgáló oldalt indított az evangélikus egyház

Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke ünnepi istentiszteletet tart Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

„Az evangélikus személyiségvédelmi projekt központi, nyilvánosan elérhető bejelentőfelülete lehetőséget ad arra, hogy a visszaélést tapasztaló gyülekezeti tagok, dolgozók, lelkészek biztonságos és bizalmas módon jelezhessék a problémákat, és támogatást kapjanak a megfelelő lépésekhez” - olvasható az egyház közleményében.

A bejelentések a Személyiségvédelmi Munkacsoport tagjaihoz futnak be, akiknek egyház által kijelölt feladata, hogy a hozzájuk fordulókat tanácsadással, kíséréssel segítsék. „A Munkacsoportnak nincs jogköre és lehetősége eljárást lefolytatni. Amennyiben olyan információ jut a birtokába, ami feljelentési vagy jelzési kötelezettséggel jár, a Munkacsoport megteszi a szükséges lépéseket, egyebekben információt ad, kíséri a folyamatot, indokolt esetben közvetít az Érintettek között. A Munkacsoport szükség esetén az Érintett egyetértésével vonhat be szakértőt, segítő szakembert az érdekében a folyamatba. Amennyiben szükséges az Érintett, az elkövető vagy a közösség pszichológiai, mentálhigiénés megsegítése, jogi képviselet biztosítása, a Munkacsoport kezdeményezi ennek egyházi finanszírozását, illetve részleges támogatását” - olvasható az oldalon. A munkacsoport tagja két lelkész, akik egyben képesített lelki gondozók is, valamint egy pszichológus és egy visszaélésekkel régóta foglalkozó jogász.

Az evangélikusok a személyiségvédelem fogalma köré építik a gyermekvédelmet és a közösség felnőtt tagjainak mentális segítését, míg a katolikus szóhasználatban az emberi méltóság védelme az elterjedt. A magyar katolikus egyházban már 2019 óta létezik ilyen bejelentő oldal, bár azt anonim módon nem lehet használni, és több egyházmegyében nem nyilvános, hogy kik kezelik a panaszokat.

A most induló evangélikus felület része egy szélesebb személyiségvédelmi programnak, amely interaktív alkalmakat és képzéseket tart gyülekezetekben és országos rendezvényeken; tájékoztató anyagokat készít; párbeszédet kezdeményez a hatalmi visszaélések megelőzéséről, és a személyiségvédelmi munkacsoport szakmai támogatásával dolgozik. Az új projekt nyitólapján az áll: „A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) elkötelezett az emberi méltóság és a magánélet tiszteletben tartása, az elesettek támogatása és segítése, az egyenlő bánásmód érvényesülése mellett, valamint elítéli a diszkrimináció, hatalommal való visszaélés, megtorlás és (szexuális) zaklatás vagy egyéb sérelmek minden formáját.”