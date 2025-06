Az amerikai külügyminiszter Oroszországot méltatta, pár órával korábban az oroszok ukrán lakóházakat lőttek

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közleményben gratulált az amerikai nép nevében az orosz népnek Oroszország napja alkalmából. Június 12-e az orosz függetlenség napja, ezen a napon lépett ki a Szovjetunióból és jött létre mai formájában Oroszország.

„Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett az orosz nép támogatása mellett”, írja Rubio, hozzátéve, hogy az oroszok egy fényesebb jövő reményében élnek. A külügyminiszter ugyanakkor megerősíti az USA azon szándékát, hogy „konstruktív párbeszédet folytasson az Orosz Föderációval az Oroszország és Ukrajna közötti tartós béke megteremtése érdekében”. Rubio azt is hozzáteszi: reméli, hogy a béke kölcsönösen előnyös kapcsolatokhoz vezet majd a két ország között.

Mindezt pár nappal az után, hogy Oroszország az eddigi legnagyobb támadást indította Harkiv ellen a polgármester szerint. Az oroszok civil lakóházakat és oktatási intézményeket is célba vettek. A város elleni támadás a Rubio közleményének kiadása előtti órákban is folytatódott, az oroszok tegnap is lakóházakat céloztak Ukrajna második legnagyobb városában.