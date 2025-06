A néma harcos és az újabb háború

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel, hasonlóakkal. A legfontosabb persze, hogy az éjszaka folyamán Izrael nagyszabású támadást indított Irán ellen, a fejleményeket természetesen a nap folyamán követni fogjuk.

Ajánljuk emellett még négy anyagunkat, ezeket:

Az élet itthon

Csütörtök este Orbán Viktor a Harcosok klubja tagjainak tartott videós eligazítást, ahol a sunyi, komcsi Tiszáról beszélt, illetve arról, hogy bele kell állni a vitákba és helyzetekbe. Ehhez képest amikor az esemény után kérdezni szerettünk volna az utcára kilépő miniszterelnöktől, szó nélkül továbbsétált. Ugyanígy nem állt érdemben velünk szóba Szijjártó Péter sem csütörtökön egy másik eseményen.

Szerdán derült ki, hogy a szuverenitáskérdésekben máskor annyira eltökéltnek mutatkozó kormány magánkezekbe szervezné ki a védelmi ipar legértékesebb vállalatait, ezért megírtuk, hogy a szektor még csak felfutóban van, de már a tavalyi adatok alapján is hatalmas üzlet hullhat Jászai Gellérték ölébe.

Csütörtök reggel írta meg a Direkt36, hogy még a magyar elhárítás is nemzetbiztonsági kockázatnak tartja a kormánypropagandista Georg Spöttlét az orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt. Szijjártó Péter kedvenc podcastere nemrég épp a 444 stábjának beszélt arról, hogy nincsenek is orosz kapcsolatai, a csütörtöki cikkre pedig többek között azt reagálta, hogy faszság, gáz, hülyeség, de cáfolni nem cáfolt semmit. Közben a Szuverenitásvédelmi Hivatal a Válasz Online-t támadja, amiért interjút mertek készíteni Zelenszkijjel, válaszul a lap részletesen összeszedte, mi mindenben csúsztattak és ferdítettek Láncziék.

A Tisza programfelelősét, Zelcsényi Mikóst egy 2017-es verseny szervezése kapcsán jelentették fel még hat évvel ezelőtt. Arról nincs hír, hogy az ügy – valószínűsíthetően – fő haszonélvezője, Orbán fogorvosa is meg lenne gyanúsítva. Hat évig nem volt érdemi nyomozás, most azonban eszébe jutott a NAV-nak beidézni a tiszás háttérembert. Írtunk arról is, hogy a Magyar Nemzet olyan ügyetlenül gyalázkodott, hogy lesorosozta Varga Juditot és a KESMA egyik volt vezetőjét, Magyar pedig lecsapta a labdát.

Schmidt Mária, Bóka János és Ungár Péter Fotó: Német Szilvi/444

Megírtuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz állítja, nem kapott figyelmeztetést a honvédelmi minisztertől, valamint hogy magyar atombombáról álmodozik a Miniszterelnökség támogatásából megjelenő kerületi lap, és belefutottunk abba, ahogy Schmidt Mária éttermében egyeztetett Ungár Péterrel a miniszterelnök megbízottja.

Átlagos napok a NER-ben felütésű rovatunkban beszámoltunk arról is, hogy

Lázár János közben arról beszélt, hogy szerinte aki őt akarja ütni, az állandóan a vasutasokat és a buszosokat találja el. És ha már vasutasok: hír volt tegnap, hogy legalább 18 millió forint megy majd el a hétvégi káosz után a kárpótlásokra, ami miatt át fogják nézni az összes sorompóberendezést, és kaptunk egy videót arról is, ahogy nyitott ajtóval, 120 kilométer/órával robogott a sebesvonat Budapesttől Székesfehérvárig.

Világok

Csütörtökön súlyos repülőgépbaleset történt Indiában: a Londonba induló gép a reptér közelében zuhant bele egy orvosi egyetemi épületbe, a gépről 241 utas meghalt, csak egyetlen brit férfi érte túl a becsapódást.

Prágában, egy biztonságpolitikai fórumon hallgattuk meg Orbán Balázst, aki brüsszelezett, és Zelenszkijt, aki arról beszélt, hogy az egymillió orosz áldozat is mutatja, Putyinéknak nem érték az emberélet, és bármire képesek. Az ukrán elnök szerint amúgy ha az oroszokon múlna, egészen a román határig mennének. Oroszországban közben az egyik utolsó ellenzéki politikus is házi őrizetbe került, míg az ukránok ezúttal egy Moszkva közelében lévő üzemet támadtak drónokkal.

Hír volt még, hogy

és írtunk arról is, hogy a volt német egészségügyi miniszter szomorú, mert utódja megvonta tőle az engedélyt, amivel pingpongozhatott a minisztérium alagsorában.

Brian Wilson (1942-2025)

A Beach Boys 1964-ben, a sötét ingben Brian Wilsonnal Fotó: Globe Photos/ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Wilson az egyetemes poptörténelem egyik legnagyobb művésze volt.

Üdv a labubu-pokolban

Illusztráció: Kiss Bence

A moncsicsi-reneszánsz volt a Tyúkól témája.