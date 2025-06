Megszólalt a MÁV-vezér a hétvégi sorompóhibákról

Az első nyári hétvégén teljesen összeomlott a vasúti közlekedés, a balatoni vonalon is órás késések jöttek össze. Most megszólalt Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, aki elismételte hogy a késéseket két meghibásodott sorompó okozta, melyeket a Siemens gyártott és telepített tíz évvel ezelőtt. „A mai találkozónk eredményeképp a Siemens vállalta, hogy teljes körű karbantartási és üzemeltetési auditot végez minden olyan sorompón, amelyet a cég szállított Magyarországra. Megállapodtunk továbbá abban is, hogy a két társaság szakemberei a jövőben szorosan együttműködnek, hogy a szombatihoz hasonló sorompóhiba többet ne okozhasson szinte egész napos zavart egy teljes országrész közlekedésében” – fogalmazott Hegyi.