Izrael megölte az iráni Forradalmi Gárda parancsnokát is

Iráni források is megerősítették, hogy az éjszakai izraeli támadásban meghalt Hosszein Szalami tábornok, az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) főparancsnoka is. Szalami az iráni rezsim egyik legerősebb tagja volt, kifejezetten a keményvonalasok közé tartozott, aki 2019 óta irányította a nagy politikai és gazdasági befolyással is rendelkező katonai szervezetet.

Hosszein Szalami Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

Izrael péntekre virradóra támadta meg Iránt. A nukleáris és a ballisztikus rakétaprogram létesítményei mellett a reszim katonai vezetői és atomtudósok is ellen is célzott támadásokat hajtottak végre. Az egyik teheráni lakóövezetet érő rakétatámadás ölhette meg Szalamit is.

A Forradalmi Gárda főparancsnoka az izraeli légicsapások előtti napon, miután Irán figyelmeztetést kapott egy készülődő izraeli támadásra, azzal fenyegetett az állami tévében, hogy Irán válasza bármilyen izraeli agresszióra erőteljesebb és pusztítóbb lesz, mint a korábbi offenzívák során.

Szalami halálhírét péntek reggel az iráni Iszlám Forradalmi Gárda is megerősítette, közleményük szerint főparancsnokuk az ország védelmének élvonalában állt.

„E brutális bűncselekmény ellenére Irán nemes és forradalmi nemzete... biztos lehet benne, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnoksága, az iszlám nemzet más fegyveres erőivel és harcosaival együtt készen áll arra, hogy határozottan reagáljon a cionista ellenség jogsértéseire”

– áll az IRGC közleményében.

A Forradalmi Gárda egyik parádéja Fotó: STR/AFP

Szalami egyértelműen a keményvonalas vezetők közé számított Iránban, agresszív retorikájáról, harcos Izrael- és Amerika-ellenességéről volt ismert. Diplomáciai eszközök és politikai kompromisszumok helyett a katonai ellenállást hirdette, és harciasan képviselte, hogy Izraelt el kell törölni a térképről.