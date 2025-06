Orbán megüzente Zelenszkijnek, hogy ne üzengessen, ha akar valamit, kellő szerénységgel idejöhet és kérhet

Csütörtökön a Harcosok Klubjában, péntek reggel szokás szerint a Kossuth rádióban tartott eligazítást Orbán Viktor, és ezúttal is megmutatta harcias oldalát. A „beszélgetés” témáiban sok új nem volt, a szűk fél óra nagyobb részét ezúttal is ukránozással töltötte meg, de nem maradhatott el a brüsszelezés sem. De ez szinte csak felvezetője volt annak, hogy megszülettek a Patrióták Európában, életjeleket adnak, lélegeznek, ráadásul nagy súllyal születtek, és hamarosan elhozzák majd a változást, a jó világot.

A beszélgetés rögtön erős képpel, egy idézettel indult, miszerint a gyerekeink koporsóban térnek haza az ukrán frontról. Majd azon értetlenkedett a riporter, hogy ha Ukrajna nálunk jóval nagyobb országoktól kér és kap támogatást, akkor miért kellenének a magyar katonák.

Orbán szerint ezzel jár az ukrán EU-tagság, és ismét felkerült a már jól ismert lemez. Ha felvennénk Ukrajnát az Unióba, olyan tagunk lenne, melynek keleti határán háború zajlik, így az EU belesodródna a háborúba. A kormányfő leegyszerűsítve összefoglalta a „brüsszeli álláspont” lényegét: háborút akarnak, miközben Ukrajna korábban nem volt Európa biztonsági kockázata, most már annak nevezik.

Ezen a ponton Orbán egy már szinte nem létező államként írta le Ukrajnát, amikor elkezdte sorolni, mennyire képtelenek fenntartani magukat, hiszen „mi fizetjük az ukránok nyugdíját”, az állam működését, a hadsereget. „Nemcsak háborúzni nem tudnak, talpon maradni, létezni sem tudnak nélkülünk. Ha egy ilyen országot felvennénk, csupa bajt vennénk fel”, mondta. Adódik a kérdés, honnan lenne pénz Ukrajna finanszírozására, amire Orbán szerint hitelek biztosíthatják a fedezetet, pedig már „haladunk előre azon a lejtőn, ami Európa pénzügyi összeomlásához vezet”. Bezzeg az amerikaiak! A miniszterelnök szerint mióta üzletember vezeti az országot (Donald Trump), osztanak-szoroznak, és inkább Európára hagyják ezt az egészet, több eszük van.

A beszélgetés során nem maradhatott ki Zelenszkij elnök Válasz Online-nak adott interjúja sem, amiben az is elhangzott, hogy az ukrán elnök nem szeretne senkit fenyegetni, de „tényleg minden a birtokukban van”, Orbán Viktor politikája pedig ukránellenes, sőt Európa-ellenes. Ez a vélemény feldühítette a harcias Orbán Viktort. Megüzente Zelenszkijnek, hogy ne üzengessen, ha akar valamit, kérje azt kellő szerénységgel, és ne fenyegetőzzön, ha baja van, hozza nyilvánosságra, ne beszéljen magas lóról. Mert ez itt nem működik, ez Nyugat-Európában működik.

„Pontosan tudjuk, kik az ukránok, kicsoda az ukrán elnök, ne játsszák meg itt magukat, mert nem hatalmazza fel őket erre senki. Nem beszélhetnek magas lóról. Nem mondom, hogy a magyarok hibátlanok, de álljon meg a menet!”, mondta Orbán.

Szerinte Zelenszkij nem beszélhet tiszteletlenségről, miközben segítséget kap tőlünk. Orbán szerint ez abban merül ki, hogy befogadjuk a menekülteket, etetjük a gyerekeket, iskoláztatjuk, munkát is adunk a hozzánk érkező ukránoknak.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón Kijevben 2024. július 2-án Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az ukránokkal kapcsolatos forró téma az elmúlt hetekben a Voks 25 névre keresztelt véleménynyilvánító szavazás is, amire muszáj volt ezúttal is kitérni. Orbán szerint több mint 2 millió ember mondta el a véleményét, ami fantasztikus siker. Nem emlékszik arra, hogy mikor volt nemzeti konzultáció (pedig ez nem nemzeti konzultáció) vagy referendumszerű szavazás (nem is az), ahol ennyien véleményt nyilvánítottak volna. Ezt állította párhuzamba az egyébként szerinte ukránpárti Tisza szavazásával, ahol 60 százalék mondta, hogy vegyük fel Ukrajnát az EU-ba. A magyar miniszterelnök már-már szinte szomorúan konstatálta, hogy ők rosszul látják ezt a kérdést, „szeretném meggyőzni őket”, hogy változtassák meg a véleményüket.

Az igazi küzdelem csak most fog kezdődni, mesélte Orbán. Hétfőtől egy héten keresztül Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek kell egy nemzetközi csatában részt venni. Itt az ellen az indítvány ellen fog harcolni, ami megtiltaná a tagállamoknak, hogy oroszoktól vegyenek gázt és nukleáris fűtőanyagot. Ennek elfogadása tönkretenné a magyar gazdaságot, elbukna a rezsicsökkentés, és lehetetlen lenne megvédeni a családokat a 4-5-ször nagyobb rezsiszámláktól. Ezt követően Orbán Viktor lesz a soros harcos, a miniszterelnökök tanácskozásán „neki kell befejezni a munkát, amit Szijjártó elkezdett”.

A sok ukránozás után jött egy kis brüsszelezés, aminek során az országspecifikus ajánlásokat kicsinyítette le Orbán. A javaslatok alapján el akarnák törölni a 13. havi nyugdíjat, a lakástámogatásokat, a kamatstopot, az árrésstopot. Ezzel a cél az lenne szerinte, hogy az uniós cégek minél több pénzt tudjanak kicsatornázni az országból. Ezért a magyar miniszterelnök, akinek évente el kell olvasnia ezt a jelentést, meglátja a javaslatokat, becsukja a dokumentumot, majd azt mondja, „Brüsszelnek ehhez semmi köze”. Utóbbi kifejezést már-már mantraszerűen ismételgette a beszélgetés ezen pontján.

Viszont szerinte a következő 2-3 évet kell kibírni csak, akkor már Európa minden jelentős országában „patrióta” kormányok lesznek, ez a többség most rajzolódik ki. Ez pedig jó lesz.