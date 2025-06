Varga Judit Hajdú Péter-interjújával vágott vissza Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek

„Judit övcsatot kapott a hátába egy részeg éjszaka után, én most egy kiűzetést a közéletből” – írja Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán miután Magyar Péter arról posztolt, Szentkirályinak nincs helye a közéletben az emberrablós videója után, és a „legegyszerűbb az lenne, ha a férjét is vinné magával”.

„Távozzak a közéletből mert a magyar érdeket mertem képviselni Ukrajna gyors EU-tagsága kapcsán? Mindig is tudtuk, hogy az összes nőt el akarod takarítani a politikából. Hiszen korábban is azt képviselted: a nőnek a konyhában a helye” – írja a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi videójában orosz dezinformációs kampányokat idézően emberrablókkal, szervkereskedőkkel, kábítószerrel és szélsőséges katonai csoportokkal fenyeget Ukrajna uniós csatlakozása esetén, a háttérben egy a csomagtartóba dobott, megkötözött férfival. A férfi Dr. Szabó Botond Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa, Szentkirályi 2024-es kampánycsapatának a tagja.

Az övcsatos történet, amire Szentkirályi a posztban utal, Varga Judit Hajdú Péter-interjújában került elő. Az akkor már a közélettől visszavonult Varga nem sokkal a kegyelmi botrány után, 2024 márciusában a Frizbi stúdiójában beszélt arról, hogy Magyar bántalmazta.

Szentkirályi azt is írja a posztban, hogy „nem fog menni, engem te nem fogsz elűzni sehova”, és előveszi az ukrán titkosszolgálati szálat is.

Magyar időközben már reagált is a reakcióra:

„Szentkirályi (emberrabló) Alexandra tegnapi videójának egyetlen nyertese a Skoda, hiszen kiderült, hogy egy jól képzett és előrejutásért bármire képes kormánytisztviselő is elfér a csomagtartójában”.



Azt is írta, hogy „tegnap egyébként Szentkirályi (sosem lépek vissza) Alexandrától megtudhattuk, hogy az ukrán ember- és drogkereskedők udvarias, törvénytisztelő polgárok, hiszen megvárják Ukrajna uniós csatlakozását, addig még véletlenül se jönnek Magyarországra”.



Aztán a felteszi a kérdést, nem lett volna-e egyszerűbb „Orbán Áront betuszkolni összekötözött kézzel a hivatali kocsid csomagtartójába? Tudod, ő valóban fegyverkereskedő és ázsiai gazdasági migránsokkal is előszeretettel kereskedik? Lehet ukrán is…”

