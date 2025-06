Argentin többségi tulajdonba került a ZTE futballcsapata

Argentin többségi tulajdonba került az NB I-ben szereplő ZTE futballcsapata. Az ügyvezető elnök, Damián Pedrosa és a sportért felelős elnök, Andrés Jornet pénteken mutatkozott be Zalaegerszegen.

Pedrosa elmondta, hogy egy kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal bíró tulajdonosi csoport áll a vezetésük mögött. Hogy pontosan kik lesznek még az új vezetők, azt most nem árulta el, őket majd július 19-én mutatják be.

Azt mondta, kemény munka lesz, hogy a most is magas szinten lévő klub még komolyabb pozícióba kerüljön, de rövid távon csak a jelenlegi szint fenntartása a cél.

Ehhez elegyíteni szeretnék a fiatal magyar és külföldi tehetségek tudását. Végh Gábor – aki 11 évig volt a klub többségi tulajdonosa – személetmódját és tapasztalatát a sajátjukkal szeretnék egybefogni, hogy új csapatot hozzanak létre.

Pedrosa azt mondta, hogy nagyon messziről jöttek, és tudják, milyen fontos a közösségnek ez a csapat. Állítása szerint még csak három hete vannak a sajátjukhoz hasonló városban, de már otthon érzik magukat.

A helyszínen kiosztott sajtóanyag szerint Damián Pedrosa az argentin Club Atlético Talleresnél kezdte labdarúgókarrierjét. Első cégét 26 évesen alapította, amellyel 11 kontinentális döntőt rendeztek, köztük a 2024-es Copa Américát az Egyesült Államokban.

Egyébként a korábbi többségi tulajdonos Végh Gábor nem csak a ZTE élén teljesített, a magyar állami támogatásokból is bőven részesülő szlovéniai NK Nafta elnöke is egyben, nem mellesleg a közbeszerzéseket sűrűn nyerő Pharos 95 Kft. tulajdonosa. Nem mellesleg ő Mészáros Lőrinc egyik állandó szurkolótársa. (via MTI)