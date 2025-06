Iráni rakéta csapódott a házakba Dél-Izraelben, Izraeli légitámadás újabb iráni célpontok ellen

Több épület is súlyos károkat szenvedett Izrael déli részén egy iráni rakétatámadásban. A Negev-sivatagban lévő Beér-Seva városát csütörtökön is támadta Irán, eltaláltak a Soroka kórházat, aznap hetvenen sérültek meg. Pénteken az első hírek szerint egy iráni rakéta aztán a város techparkjánál csapódott be, ezúttal heten sebesültek meg. Az izraeli hadsereg a rakétavédelmi pajzs meghibásodásával magyarázta az iráni rakéta becsapódását.

Az iráni rakétatámadás az Izrael és Irán közötti háború nyolcadik napján történt, miközben az iráni külügyminiszter épp Genfben tárgyal a brit, a francia és a német külügyminiszterrel. Ők Irán atomprogramjának leállításával kapcsolatban próbálnak közvetíteni az Egyesült Államok felé - a megfigyelők azonban nem igazán számítanak továbbra sem érdemi előrelépésre. Donald Trump csütörtökön azt állította, hogy két héten belül dönt arról, hogy az USA is bekapcsolódik-e Izrael mellett a háborúba, és megtámadja-e Iránt.

Izrael közben az éjjel hatvan vadászgéppel támadott teheráni célpontokat. Több, az iráni rakétaprogrammal kapcsolatos ipari célpontra is csapást mértek. Az izraeli hadsereg bejelentése szerint eltalálták az iráni katonai kutatás-fejlesztési szervezet, az SPND központját is.

Iráni források szerint Izrael Teherán Gisa nevű kerületében lakónegyedek ellen is dróntámadást hajtott végre.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pénteken közzétett egy bejegyzést, mely szerint az iráni Khondab nehézvíz-kutatóhelyen kulcsfontosságú épületek, köztük a desztillálóüzem is megrongálódott az előző napi izraeli légicsapásokban.