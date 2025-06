A bombázó békeelnök

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb híreivel, cikkeivel. Elsősorban a sokkal tovább eszkalálódó közel-keleti háborúval, de mellé azért ezt a négy cikkünket is ajánlom:

Háború

Fotó: JESUS OLARTE/Anadolu via AFP

Egyetlen nappal azután, hogy Pakisztán Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot, az amerikai elnök iráni nukleáris létesítmények bombázását rendelte el. Az Izrael által indított háborúba így az amerikaiak is beszálltak, és egyelőre megjósolhatatlan, milyen hatással lesz ez a Közel-Keletre és a világra. Maga a támadás a három létesítmény ellen az amerikaiak szerint teljes siker volt, de szakértők ebben ennyire még azért nem biztosak. Az irániak válaszként lezárhatják a Hormuzi-szorost, komoly káoszt okozva a világkereskedelemben, miközben Trump már nyilvánosan sürget rezsimváltást.

Trump kampányában még azt ígérte, hogy elnöksége alatt béke lesz a régióban, ehhez képest most már hazája aktívan is részt vesz a háborúban. Érdekesség, de a „békepárti” Trumptól sokat váró magyar kormány sem sietett reagálni a vasárnapra virradóra történtekre, végül aztán Szijjártó súlyosbodó helyzetről posztolt, majd kora délután Orbán bejelentette a védelmi tanács összehívását.

Az élet itthon

Fotó: OV TV

Mészáros Lőrinc nem győzi hangsúlyozni, hogy már a NER előtt milliárdos volt, közben a Jóistennek, a szerencsének, Orbán Viktornak hálálkodott, na meg Simicska Lajosnak. Mészáros első milliárdjának nyomába eredtünk, és furcsa egybeesésre akadtunk: 2009-ben volt az első látványos felcsúti fociépítkezés.

Írtunk arról is, hogy a legrangosabb kutatások vezetői tiltakoznak Orbánnál a kutatói hálózat szétzilálása ellen, és megírtuk azt is, hogy Navracsics Tibor felesége azt üzente egy nyilvános Facebook-poszt alatti kommentben a miniszternek, hogy nem méltó a keresztény értékek hiteles képviseletére.

Hír volt még itthonról, hogy Görög Zita beszólt a Birkin-táskás NER-feleségeknek, Orbán Ráhel pedig lájkolta, és megírtuk, hogy

Történések máshol

Tényleg egy liberális Joe Rogan lenne a megoldás a demokraták minden problémájára? Nyilván nem, de ettől még nagy vita zajlik erről éppen az Egyesült Államokban. És hír volt még, hogy

Hőség

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Rendkívül meleg lesz a héten, az Alföldön 40 fok közeli értékekre is számítanak, miközben már eleve nagyon súlyos az aszályhelyzet az országban. A hétvégén Budapest főtájépítésze is arról posztolt, hogy a klímaválság szintet lépett, és hír volt az is, hogy alacsony a Balaton vízszintje.

Klímaváltozáshoz szorosan kapcsolódott az a cikkünk is, melyben bemutattuk, hogy valójában milyen költségekkel jár a rendkívül olcsó európai repülőjegyár.

Medve

Illusztráció: Kiss Bence/444

Cikksorozatunk hatására a karizmatikus rendező, Fazakas Misi lemondott az Osonó Színházműhely vezetéséről, a rendőrség nyomoz. Urfi Péter rendhagyó cikkében azt mutatta be, hogy hogyan lehet biztonságosabb egy nyári tábor vagy iskolai szakkör.

Vonat

Molnár Kristóf kollégánk az ország legkeletibb pontjától a legnyugatibbig utazott el tömegközlekedéssel, egyetlen nap alatt. Az út légvonalban 525 kilométer, és elég sok tanulsággal szolgált. Hétvégi történés volt még, hogy leállították a Vonatinfót, amin keresztül követni lehetett a vonatok mozgását, mire aztán fejlesztők összehozták a nem hivatalos verzióját.

Dolgok állása

Illusztráció: Kiss Bence/444

Sydney Sweeney fürdővizéről és Sabrina Carpenter hajhúzásáról is írtunk a hétvégén, illetve az ezekre érkező reakciókról, és hogy mit árul el mindez a világról, amiben élünk.

Cringe

Fotó: EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP

A TikTok-sztárból popdívává alakuló Addison Rae első stúdióalbuma lehet a nyár nagy dobása. A kritikusok Britney Spears és Madonna korai korszakához hasonlítják a lemezt, ami merész párhuzam, de így érdemes megismerni, hogyan lett 15 másodperc hírnévből Coachella-nagyszínpad.

Fotó: Bankó Gábor/444

Volt, élőben, ismét közönség előtt, szombaton kijött a hosszú verziója, hétfőn érkezik majd az ingyenes, rövidebb.