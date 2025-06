Francis Fukuyama A történelem vége óta nem dobott ekkorát: megmutatta az undorító billentyűzetét

Francis Fukuyama 2022. október 6-án Kölnben. Fotó: YING TANG/NurPhoto via AFP

Francis Fukuyama egyszer már ráérzett a korszellemre, amikor 1989-ben egy cikkben a történelem végéről lamentált. Hogy igaza lett-e, azt sokan (magát Fukuyamát is ideértve) azóta is joggal vitatják, és bár azóta több könyvével is igyekezett megfejteni a világot, akkorát, amekkorát az 1992-es, A történelem vége és az utolsó ember című könyvével sikerült, már nem tudott dobni.

Eddig. A 72 éves amerikai politológus ugyanis – újra érezvén a Zeitgeistot – megmutatott valamit: a baromi gusztustalan billentyűzetét.

„Kicseréltem a billentyűket a Das billentyűzetemen, és ezt az undorító mocskot találtam. Abba kell hagynom az evést munka közben” – értékelte a látnivalót Fukuyama. Abban talán közmegegyezés lehet, hogy ezúttal tényleg igaza van.