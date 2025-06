Ilyet is rég láttunk: egy államtitkár egy ellenzéki képviselővel vitázott az egészségügyről a tévében

Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője május 26-án jelentette be, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár elfogadta a felhívását, és június 23-án az ATV-ben vitázhatnak az egészségügyről.

Rég volt olyan, hogy a kormányból valaki leállt volna egy ellenzéki politikussal a nyilvánosság előtt vitázni – és amikor például 2017-ben Németh Szilárd tette ezt Molnár Zsolttal szintén az ATV-n, abból sem volt sok köszönet –, ráadásul Takács Péter az, aki a kormányoldal egyik legfurcsább kampányát tolta: előbb a lepusztult magyar egészségügyet mutogatva hibáztatta 15 év Orbán-kormányzás után a Tisza Pártot, majd inkább elkezdte mutogatni a felújított kórházakat. Kuljával közben többször is üzengettek egymásnak.

A vita előtt Rónai Egon elmondta, hogy a vita résztvevői egyeztetett témakörökről vitáznak, és felváltva ugyanannyi ideig, 10-10 percig beszélhetnek témánként.

Balról jobbra: Takács Péter, Rónai Egon és Kulja András az Egyenes Beszédben 2025. június 23-án. Fotó: ATV

1. Ad-e az állam elég pénzt az egészségügyre?

Kulja beszélt először, megköszönve a vitát. Azt mondta, Takács most a kormányt, Orbán Viktort képviseli, míg ő azokat a magyar embereket, akiket cserbenhagy az egészségügy. Azt mondta, a Tisza Párt betegközpontú, egészséges egészségügyet akar teremteni. Több ezer levelet kaptak, amik arról szóltak, hogyan szenvednek a magyar emberek a kórházakban. Háborúval és ellenségképekkel hergel a kormány, miközben óránként öt magyar hal meg olyan betegségben, amit meg lehetne előzni vagy gyógyítani – mondta.

Takács azt mondta, ők nem menekülnek a vita elől, most is ott van. Amikor Kulja közbeszólt, hogy Orbán Viktor kiáll-e Magyar Péterrel vitázni, Takács azt mondta, ő is végighallgatta Kulját. Takács azt mondta, az egészségüggyel mindenhol elégedetlenek az emberek, Amerikában is, hiszen az egészségüggyel általában akkor találkoznak, amikor rossz állapotban vannak. Takács örült, hogy a 13 vitaidőpontból legalább az egyiket elfogadta az ellenzéki politikus. Megismételte, hogy ha valaki talál tőle olyan állítást, hogy a magyar egészségüggyel minden rendben van, azt meghívja egy sörre, és eddig nem kellett meghívnia senkit. Kulja közbeszólt, hogy magyar emberek szenvedéséről van szó, erre ő tényleg a sörrel jön-e.

Takács szerint Kulja érzelemre ható szlogenekkel operál, holott a tények azt mutatják, hogy 253 százalékos nominálnövekedés történt az egészségügyben. Hollandiában és Írországban nem orvos a miniszter, van ahol történész. Ezzel azt védte, hogy a területért illetékes Pintér Sándor belügyminiszter sem orvos.

Takács arról beszélt, hogy az „ellenzéki” Direkt36 a vitára időzítve cikksorozatot indított az egészségügyről, de szerinte csúsztatások vannak benne, mert például a 770 szüneteltetés 49 százaléka felújítás miatt történt. A tervezett leállásokat ütemezni kell – mondta.

Kulja azt mondta, ő Takáccsal szemben dolgozott orvosként, és naponta látta, hogyan romlanak el az eszközök, és hogyan kell hónapokat várni a javításokra, illetve amikor nincs elég orvos, akkor gyorsan felújítást jelentenek be. Kulja azt kérdezte, hogy ha 2020 óta szünetel valami, akkor az egyáltalán működik-e, illetve belegondolt-e Takács abba, hogy az orvosok és ápolók hogyan tudnak megélni.

Kulja szerint egy kezdő ápoló 260 ezer forintot visz haza nettóban, eközben Takács trükközik a számokkal, a bruttó fizetéshez hozzászámítja a plusz juttatásokat is.

Takács azt mondta, dolgozott igazságügyi orvosként. Kulja szerint az egyharmadát sem végezte el a szakképzésnek. Takács szerint Kulja sem végezte el a szakképzést, nincs szakvizsgája, Kulja szerint viszont elvégezte. Takács szerint Kuljának nincs vezetői tapasztalata, és ha nem teszi le a szakvizsgáját májusig, vissza kell fizetnie az ösztöndíját, szóval el fogja-e végezni.

Kulja szerint Takács most fenyegeti őt, Takács szerint ő csak kérdezett. Kulja szerint hatalmi eszközökkel (például kamerákkal) fenyegetik az orvosokat ahelyett, hogy megkérdeznék, mire van szükségük. Megkérdezte, az államtitkár látta-e az ápolókat, akik 12 órás műszakokat tolnak, és emiatt tíz évvel idősebbnek néznek ki a koruknál, miközben másodállást vállalnak. Kulja szerint kommunista módszerekkel fenyítik az orvosokat, de mögötte vannak az orvosok és a betegek is. Azt ígérte, ha még egyszer a rogáni propagandát hozza fel az államtitkár, fel fogja olvasni a leveleket.

Takács azt mondta, lehet vicceskedni, hogy ő kormánypropagandát böfög vissza, de Kulja nincs tisztában vele, hogy mennyit keresett egy nővér 2010-ben. Felváltva mondták, hogy feltennének a másiknak egy kérdést, de nem válaszoltak egymásnak.

Az államtitkár azt mondta, Kulja a párbeszédtől teljesen elzárkózik, valamiért nem válaszol a kérdéseire, úgyhogy visszatért az ápolók és orvosok fizetésének növekedésére. Kulja szerint az orvosi kamara szerint nem nőttek ekkorát a fizetések, Takács szerint az államkincstár szerint igen. Az államtitkár azt mondta, sosem látja Kulját a szakmai fórumokon. Kulja szerint ők naponta konzultálnak a szakmával, és ő dolgozik az európai egészségügyi dolgozók programján. Takács azt mondta, minden konferencián ott van, és kérdezz-felelek van mindegyiken.

Kulja megkérdezte, hogy Orbán vagy Takács döntötte el, hogy nem lesz béremelés. Takács szerint a 24 egy propagandalap, ami tendenciózusan idézte őt, és ez nem fedi a valóságot. Kulja szerint az államtitkárnak lejárt az ideje, és méltatlan, hogy számokkal dobálózik az egészségügyi dolgozókkal konzultálás helyett. Kulja még 1,5 percig beszélhetett, Takács közbeszólt volna, de már lejárt az ideje. (Ezután szünetet tartottak a híradó idejére.)

Takács Péter Fotó: ATV

2. Mennyi kórházra van szükség?

Kulja szerint aktuális a kérdés: sok budapesti reménykedett a Dél-budai Centrumkórházban, de csalódhattak. A telephelyek jelentős része nem üzemel, döbbenetesek az állapotok. Szentesen nemhogy klíma, még ajtó sem volt néhol. Nem elfedni, hanem szembenézni kell a problémákkal, erről beszélt Semmelweis Ignác is. Kulja szerint az ellátást lehet több szintre helyezni, lehet centrumokat létrehozni, de a leggyakoribb ellátásokat minél közelebb vinnék az emberekhez. Amíg nincs szülészet és gyermekgyógyászati szülészet, nem várhatja a kormány, hogy a bizonytalanságban, a félelemben vállaljanak gyereket. Majd ha már látjuk az adatokat, akkor lehet dönteni, mi a teendő, de a kormány most elrejti az adatokat.

Takács szerint halálkufárkodást folytat az ellenzék, emberi tragédiákat állítanak be úgy, hogy minden felelősség a kormányt terheli. Kulja például az Európai Parlamentben is izomsorvadásos gyerekekről beszélt, genetikai betegségről beszélünk, közben a kormány stadionokra szórta el a pénzt. Arra a kérdésre, hogy van-e a gyógyszernek engedélye az EU-ban, Kulja azt mondta, van terápia a betegségre. Takács szerint a kísérleti gyógyszer hatására márciusban és áprilisban is meghalt egy gyerek, ezért leállították az engedélyeztetést.

Takács szerint az EP-képviselő vagy tudatlan, vagy tudatosan visszaél mások tragédiájával. Kulja azt mondta, ezeknek a gyerekeknek még a külön gyógytornát és speciális eszközöket sem biztosítják sok esetben. A daganatos betegek gyógyszereinek elbírálását is alapítványba szervezték ki, miután elvették a NEAK-tól. Takács szerint Kulja félrebeszél, Magyarországon a gyógyszertámogatási rendszer kimondottan jól működik, a betegek 0,4 százalékára költjük a gyógyszerkassza 27 százalékát, hosszú évek óta nő ez az arány, és ez így is marad.

Kulja azt mondta, Szlovákiában és Romániában is jobb a gyógyszerhez való hozzáférés. Takács azt mondta, minden esetben megadja a NEAK az engedélyt, aminél kell, ebbe a politika nem szól bele. Kulja azt mondta, ez az elbírálás a Batthyány-Strattmann László Alapítvány A Gyógyításérthoz tartozik már, Takács szerint nem, de hosszú lenne erről beszélni. Takács azt mondta, Kulja olyan podcastet vezetett, amit ők finanszíroztak, Kulja szerint ő szakmai munkát végzett, most gyerekekről beszélgettek, erre Takács ezzel jön.

Takács szerint egy szocialista típusú ellátórendszer van, fejnehéz, de nem bezárni kell kórházakat, hanem átstrukturálni. Kuljával egyetértett az ellátás közelben tartásával, növelték is a háziorvosok kompetenciáit. (Itt újabb szünet következett.)

Kulja András Fotó: ATV

3. Minek fizetjük a tb-t, ha a magánegészségügybe terelnek?

Takács azt mondta, a társadalombiztosítás bonyolult, a kormány bízik a robusztus állami egészségügyben, bérfejlesztésre és új technológiákra is költöttek. 2013-ban vezették be a várólistákat, előtte kockás füzetekben írták ezeket mindenféle ellenőrzés nélkül. Most kb. 45 ezer ember van várólistán, ebből 27 ezer nem kapta meg 60 napon belül az ellátását. Térdprotézis, csípőprotézis és kiterjesztett gerincstabilizáló műtétben van csak 60 nap fölött az átlag. De már több mint 4000 ember átkérte magát más várólistára, az irreálisan hosszú várólistákról szóló híreket kétkedéssel kell fogadni. A magánellátás aránya járóbetegellátásban 18 százalék, fekvőbeteg-ellátásban pedig 2 százalék, ami az EU-s átlag alatt van.

Kulja erre felolvasott egy levelet egy 53 éves budapesti óvodapedagógustól, aki 2032 júniusára kapott időpontot térdportézis-műtétre. Más pedig nem tudja, szürkehályogműtétre mikor kap időpontot. Kulja szerint több ezer hasonló levelet kaptak. Ha el lehet menni más kórházba, ki viszi el a pácienst, ki vizsgálja meg, honnan tudja, hogy ott jó kezekben van-e. A kormány titkol egy csomó adatot a betegek arányairól.

Takács szerint szerencsére van eeszt, amit nemrég még dicsért is Kulja. Takács szerint a radiológiai képek is elérhetők. Ezután felolvasta Kollár Kinga EP-nyilatkozatát. Ezután az RRF-re benyújtott számlákról vitatkoztak: Takács azt mondta, be fogják nyújtani a számlát Brüsszelnek. Kulja szerint Lázár János Orbán Viktor utasítására 4000 milliárd forintnyi fejlesztést állított le, kicsit unalmas, hogy 15 éve mindig másra mutogatnak, egyszer vállalni kéne a felelősséget. Takács szerint erős túlzás azt mondani, hogy 15 éve nem történt semmi.

Kulja szerint a vadászati kiállításra 17-szer annyit költöttek, mint amennyiből fel lehetne újítani a szentesi kórház műtőit. „Mikor vállalják végre valamiért a felelősséget?” – kérdezte. Takács azt mondta, már 96 százaléka van klimatizálva a műtőknek, és megköszönte, hogy felhívták a figyelmet a szentesi kórház ügyére, az így nem maradhat. Kulja megkérdezte, hogy ezek szerint nem tudott-e a szentesi állapotokról, Takács azt mondta, még nem járt ott.

Kuljának még maradt 3,5 perce, köszönetet mondott a támogatóiknak, majd azt mondta, Takács jött a célozgatással meg a fenyegetéssel, de a Tisza Párt nem uram-bátyám viszonyokat akar, ők majd létrehoznak egy egészségügyi minisztériumot, mert nekik a legfontosabbak a magyar emberek. Szerinte Takács számairól sokszor kiderült már, hogy hazugságok voltak, inkább egyszer menjen el a szentesi kórházba, hogy megtudja, miben segíthet. Megdöbbentőnek nevezte, hogy az államtitkár a Tisza Párttól tudta meg, mi van a szentesi kórházban, szerinte ez sok kérdést vet fel. Kulja azt ígérte, minimum 500 milliárdot fognak az egészségügybe betenni pluszként, hogy elkezdhessék a szükséges fejlesztéseket. Kulja megkérdezte, miről beszél, amikor Mészáros Lőrinc egy csettintéssel vesz fel 37 milliárdot a cégéből, közben mega kormány 17 milliárdot fordít jövőre egészségügyi fejlesztésre.

Végül Takács megköszönte, hogy Kulja nem futamodott meg a vitától (közbeszólás: „Én hívtam meg!”). Takács szerint a Tisza Párt egészségügyi programjáról nem tudni semmit, ezzel szemben van kormányprogram. Takács azt mondta, bármelyik szakmai fórumon várja. Kulja azt mondta, bízott benne, hogy az államtitkár legalább a végén megemlíti az embereket, helyette számokkal dobálózott, a Tisza Párt ezzel szemben több mint fél éve dolgoznak szakdolgozókkal a programokon.

Összességében látszott, hogy az államtitkár felkészült Kulja múltjából, a tiszás képviselő pedig abból, mi nem stimmel az egészségügyi rendszert érintő hivatalos kormányzati tájékoztatásokban. Mindenesetre rég láttunk ilyen klasszikus kampányvitát.

Takács azt mondta, majd az MCC Feszten folytatják.