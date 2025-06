Mint halottnak a csók, annyit ért, hogy az MVM megint százmilliárdokat utalt az államkasszába májusban

Hiába segítette ki májusban az állami energiavállalat, az MVM az államot azzal, hogy 213,5 milliárd forintos osztalékot utalt az államkasszába, gyakorlatilag nem volt ez több egy gyenge sebtapasznál. Vagyis arra volt jó, hogy a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium lelkendezve számolhasson be arról, hogy „számottevő” többlettel zárt májusban a költségvetés.

Ennél több pozitívumot azonban nehezen lehet elmondani az ötödik hónap állami gazdálkodásáról, hiszen ezzel az osztalékkal és hó végi többlettel is 2800,9 milliárd forintos rekordhiány halmozódott fel az államkasszában az első öt hónap alatt. Az elmúlt öt évben egyszer sem volt rosszabb helyzetben a költségvetés az év e szakaszában. Az eredeti, 4122 milliárd forintos pénzforgalmi hiánycélnak így a 67,9 százaléka jött össze május végéig.

Összességében valamivel kedvezőbb a helyzet, hiszen nemrég a kormány az idei költségvetési hiánycélhoz is hozzányúlt, 652 milliárd forint plusz mozgásteret alakított ki magának. Az új hiánycél 4774 milliárd forint, így ehhez mérve május végére az éves cél 58,6 százaléka jött össze.

Az, hogy idén is borult a költségvetés, nehezen nevezhető meglepetésnek. Míg tavaly az összeomlás egyik oka a bevételek elmaradása volt, idén más tényező okoz gondokat. A kormány képtelen kordában tartani a költéseit, május végéig az időarányosnál 1042 milliárddal nagyobb kiadása volt.

Ezen belül a költségvetési szervekre 447 milliárddal, az államháztartás alrendszereire 337 milliárddal, a kamatkiadásokra 621 milliárddal több pénzt fordítottak.

Utóbbi túlteljesülés tervezési hibát is jelez, hiszen az állampapír-állományok alapján a kormány tisztában lehetett azzal, hogy mekkora kamatfizetés lesz esedékes, mégis alultervezték ezt a tételt. Ehhez hasonlóan túlzottan optimista tervezésnek tűnik az is, hogy miközben már tavaly sem igazán érkeztek uniós pénzek az országba, idén is 2235 milliárd forintos bevételt épített be a költségvetésbe a kormány. Ebből május végéig mindössze 168 milliárd forint érkezett meg, csak ezen a bevételi soron 761 milliárdos az időarányos elmaradás.

Az áfabevételek a tavalyinál kisebb gondot okoznak, az időarányosnál 132 milliárd forinttal érkezett kevesebb az államkasszába, egy évvel ezelőtt ezen a soron 218 milliárdos volt az elmaradás mértéke.

Összességében tehát hiába volt jelentősebb egyszeri bevétel az MVM -osztalék, az alapfolyamatok ettől nem fognak megváltozni: nem lesznek uniós források, a kamatkiadások magasan maradnak, az állam is többet fog költeni magára. A gazdasági folyamatok is rosszabbul alakulnak a reméltnél (magasabb infláció és alacsonyabb GDP néz ki erre az évre), miközben Orbán Viktor lelkesen osztogathat az szja-mentesség és a nyugdíjasok áfa-visszatérítése jegyében, amelyek szintén benne vannak abban, hogy a megborult költségvetés még nehezebb helyzetbe került.