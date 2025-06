Szijjártó: Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb EU-s szankciós csomag elfogadását

Szijjártó Péter megérinti az állát. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb európai uniós szankciós csomag elfogadását, ezzel tiltakozva az ellen, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását, ami tönkretenné Magyarország energiabiztonságát – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. A tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy ezúttal is óriási volt a nyomás az ukrajnai fegyverszállítások és támogatások fokozása, az újabb szankciók elfogadása és az ország sürgős uniós felvétele érdekében.

„Az ukrán külügyminiszter személyesen volt jelen az ülés elején, ahol újabb szankciókat követelt, illetve még több fegyvert és pénzt, és követelte Ukrajna gyors EU-csatlakozását. Az ukrán külügyminiszter azt követelte, hogy az Európai Unió tiltsa meg a kőolaj vásárlását Oroszországból, és adjon még több pénzt Ukrajnának, küldjön még több hosszú hatótávolságú nehézfegyvert" – sorolta. „Mi azonban mindennek ellenálltunk. Először is, ami a még több pénzt és még több fegyvert illeti: csak az idei esztendőben 10 ezer milliárd forintnyi támogatást juttatott az Európai Unió Ukrajnába. És a mai napon elhangzott, hogy ez nem elég, ennél sokkal több kell (…) Mi azonban világossá tettük, hogy nem fogjuk engedni, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék."

Szijjártó felidézte, hogy „Azt követelték, hogy minél erősebb, minél átfogóbb, és az energiaszektort minél súlyosabban büntető szankciós csomagot hozunk létre. Mi azonban Szlovákiával a mai napon megakadályoztuk a szankciós csomag elfogadását" – tette hozzá. Kifejtette, hogy ennek oka, hogy ezzel párhuzamosan az EU meg akarja tiltani a tagállamoknak az olcsó orosz földgáz és kőolaj importját, ami szerinte tönkretenné Magyarország energiabiztonságát, és kétszeresére-háromszorosára emelné a rezsiköltségeket.