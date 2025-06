Karácsony: „Elég az öncélú pártpolitikai bohóckodásból”

Miután a tiszás és a fideszes képviselők bojkottja miatt meghiúsult a Fővárosi Közgyűlés június 25-i ülése, Karácsony Gergely úgy döntött, a hétfői rendkívüli ülés előtt konzultációra hívja Budapest kerületeinek polgármestereit.

„Elég az öncélú pártpolitikai bohóckodásból a Fővárosi Közgyűlésben, a Budapestért végzett munka felelősséget kíván, és mivel a Fővárosi Közgyűlés döntései nagyon is befolyásolják a kerületek életét, eljött az ideje, hogy a kerületi polgármesterek újra részesei legyenek a fővárosi döntéshozatalnak” – írta a Facebook-oldalán.

Hozzátette, hogy a polgármesterek részvételét tekinti a Fővárosi Közgyűlés „természetes állapotának”, szerinte „ezt a Fidesz kicsinyes hatalmi érdekből húzta keresztbe a választási szabályok önkényes módosításával”. Korábban több cikluson keresztül a Fővárosi Közgyűlés a kerületi polgármesterekből és a főpolgármesterből állt. A Fidesz a legutóbbi önkormányzati választás előtt ezt a rendszert eltörölte, helyette külön listán lehetett szavazni a Közgyűlés tagjaira.

A kerületi polgármesterekkel Karácsony a következőket szeretné kidolgozni:

„hogyan nem hagyjuk magunkat zsarolni;

hogyan lehet közös erővel rávenni a Fővárosi Közgyűlést, hogy nőjön fel a feladatához;

és hogyan lehet a budapestiek érdekében közelebb hozni a kerületi polgármestereket a fővárosi döntéshozatalhoz”.

A szerdai közgyűlésen a képviselőknek egyébként az idei költségvetésről is dönteniük kellett volna, ugyanis a Tisza decemberi követelése miatt a büdzsé június végéig volt érvényes.

Kiss Ambrus, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója szerint, „ha a hétfőre összehívott rendkívüli ülésen sem sikerül elfogadni a költségvetést, onnantól minden megtörténhet, amit önök el tudnak képzelni, és még azon túl is”.

A Tisza azért nem ment be a szerdai ülésre, mert a Fidesz a Közgyűlés összes, nyílt ülésen tárgyalandó javaslatához beadta azt a módosítót, amivel meg akarták akadályozni, hogy megtartsák a Pride-ot szombaton Budapesten. Aztán, bár Szentkirályi még reggel is arról posztolt, hogy lesz miről vitázni a Közgyűlés ülésén, a Fidesz is inkább kihagyta az egészet.