Karácsony Gergely egyetért Orbán Viktorral Pride-ügyben

A budapesti főpolgármester a Facebookon reagált Orbán Viktorra, aki a Harcosok Klubjának azt üzente, a tegnapi giga-Pride „(...) a bizonyíték arra, milyen lenne az életünk, ha az ország élén nem a szuverenitásunkat védő nemzeti kormány állnak”.

Karácsony egyetért a miniszterelnökken abban, hogy tegnap kiderült, milyen lenne ez az ország, ha nem a Fidesz kormányozna: „Egyetértek a miniszterelnökkel: tegnap kiderült, milyen lenne ez az ország, ha nem ők kormányoznának. Mutatom. Szabad, mosolygós, szeretetteljes, egymásra odafigyelő, egymást támogató, szolidáris közösség. Mert aki a szabadságot választja, társakat választ. Megmutattuk a szeretet erejével, hogy van élet a rendszeren kívül, ami szebb is, szabadabb is és boldogabb is. És amikor ezt az életet együtt, félelem nélkül választjuk, akkor ennek az önző és fojtogató rendszernek a hazugságai halomra dőlnek.”

Tegnap Budapesten minden korábbinál nagyobb tömeg vonult a Pride-on, de a kormánymédiának ebben is sikerült megtalálnia Orbán Viktor győzelmét. A Nézőpont ugyanarra a következtetésre jutott, mint a Mandiner: „Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket, úgy, hogy azok ezt észre sem vették. Csak a tüntetés megrendezésére koncentráltak, nem pedig annak következményeire. S ami a legfontosabb: figyelmen kívül hagyták a közvéleményt!”