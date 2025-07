Franciaországban iskolákat zártak be, Olaszországban korlátozzák a szabadtéri munkát a hőség miatt

Továbbra is súlyos hőhullámok miatt szenvednek Európa nagy részén, Olaszország nagy részén például betiltották a szabadtéri munkát a nap legmelegebb időszakában, miután a héten Bologna közelében egy építkezésen dolgozó 47 éves munkás összeesett és meghalt. Olaszországban a hőség miatt már többen is meghaltak a héten, köztük egy gyerek is.

A Guardian azt írja, Olaszország egyes részein a kórházak sürgősségi osztályain 15-20 százalékkal több embert vettek fel – a betegek többsége idős ember, aki kiszáradás miatt került kórházba.

Spanyolországban és Portugáliában rekordhőmérsékleteket mértek – Andalúziában, Huelva tartományban 46 fokot, az Évora megyei Morában pedig 46,6 fokot, ami a Portugál Tenger- és Légkörkutató Intézet szerint az országban valaha mért legmagasabb júniusi hőmérsékletet. Az elmúlt napokban a legtöbb európai nagyvárosban a szokásosnál magasabb hőmérsékletet mértek: Rómában 37 fokot, ahogy Madridban és Athénban is, Brüsszelben és Frankfurtban 36 fokot, Tiranában 35 fokot, és még Londonban is 33 fokot.

Fotó: THIBAUD MORITZ/AFP

Törökországban több tízezer embert kellett kitelepíteni otthonából az erdőtüzek miatt, Franciaország egyes részein pedig iskolákat zártak be az elviselhetetlen hőség miatt. De lezárták az Eiffel-tornyot is, miután már Párizsban is 38 Celsius-fokot mértek, ahogy bezárták Brüsszelben az Atomium emlékművet is a hőség miatt.