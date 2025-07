Ágyra zuhant a leszakadt mennyezet a berettyóújfalui pszichiátrián

„A beteg élete csak a szerencsén múlt - Leszakadt a mennyezet a berettyóújfalui kórház pszichiátriai osztályán” – írta a Facebookon Kulja András, a Tisza Párt egészségügyi szakértője.

Kulja szerint a dolgozók hiába jelezték korábban a problémákat, a felújítás szükségességét, „csak üres ígéreteket kaptak”. Egy képet is posztolt a mennyezetről, amit egy „végtelenül elkeseredett egészségügyi dolgozó” osztott meg vele. Azt is írta, hogy a képek hitelességét és a történteket több, más osztályon dolgozó is megerősítette.

Takács Péter egészségügyi államtitkárnak is üzent, szerinte „nem sajtótájékoztatókra, kirakat propagandára, hanem átfogó egészségügyi stratégiára, működő légtechnikákra, gumikesztyűre, eszközökre, emberhez méltó körülményekre és az egészségügyi dolgozók támogatására van szükség”. A két politikus nemrég vitázott is egymással.