Úgy vett a főváros 51 új villamost, hogy nem is tudja a tervek szerint használni azokat

50 milliárd forintért kapott 51 új CAF villamost a BKV, de ahhoz, hogy megfelelően közlekedni tudjanak, a pályafejlesztésekre kellene még 32,5 milliárd forint, ami nincs - írja a Telex.

Ahhoz, hogy ennyi villamost zökkenőmentesen fogadni lehessen, a BKV-nak fel kellett volna újítania a ferencvárosi kocsiszínt, illetve két másik remízben is fejleszteni kellene a vágányokat, kitérőket és karbantartó csarnokokat.

Ez még csak a történet eleje, ugyanis miután a CAF villamos szélesebb a régi járműveknél, több helyen nem fér el olyan könnyen. A tervezett vonalakon nem csak a vágányhálózatot kell átépíteni, de meg kell erősíteni az áramellátást, fejleszteni kell a jelzőberendezéseket és meg kell emelni a peronokat is, amit a BKV 2022-ben jelzett is.

Fotó: BKK

A CAF villamosok elvileg az 53 év átlagéletkorú Ganz villamosokat váltották volna le, de ahhoz kellett volna a 32,5 milliárd, hogy a kinézett vonalakat - a 2-es, a 23-as, a 24-es, a 61-es, és a 62–62A villamosok vonalát - erre alkalmassá tegyék. Az pedig szinte kizárt, hogy a Szabadság hídra is felengedjék a villamost.

A BKV kidolgozott egy szűkített, 6,5 milliárdba kerülő fejlesztéscsomagot is, aminek eredményeként az új CAF-ok a jelenleg is használt vonalakon futnának (például az 1-es vonalán), de legalább a tárolási és karbantartási feltételek javulnának. Ezzel a megoldással a régi Ganzokat továbbra is működtetni kell, esetükben viszont hamarosan egy 4,6 milliárdos felújítással számolhat a BKV.

A BKV egy 340 milliós fejlesztési javaslattal is előállt, amiből csak az angyalföldi és ferencvárosi kocsiszín legszükségesebb átalakításait végeznék el. Ezzel a villamosok tárolása megoldott lenne, de a karbantartásuk nehézkesebb, a járatok üresben mozgatása pedig évi 400 millióba kerül. A főváros közlekedési bizottságában a BKV képviselője arról beszélt, 340 millió forintjuk sincs, ezért a bizottság felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy teremtse elő a pénzt.

A villamosokért egyébként meg kellett küzdeni, a kormány ugyanis nem kötötte meg időben a szükséges támogatási szerződést, hogy az uniós finanszírozású program rendben menjen.