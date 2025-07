Donald Trump 30 százalékos vámot vezet be a Mexikóból és az Európai Unióból érkező importtermékekre

Az új vámokat külön posztokban jelentette be az amerikai elnök a Truth Social platformon. Trump az egyre nehezebben követhető vámháborújának keretében a héten több ország – köztük Japán, Dél-Korea, Kanada és Brazília – esetében is új vámintézkedéseket jelentett be, valamint 50%-os vámot vetett ki a rézre.

Az EU abban reménykedett, hogy sikerül átfogó kereskedelmi megállapodást kötnie az Egyesült Államokkal a 27 tagállam nevében. Az elmúlt napokban azonban Brüsszel már számíthatott arra, hogy az amerikai elnök egyoldalúan bejelenti az uniós importot sújtó új vámokat.

Mindeközben az EU-t vámügyekben is belső feszültségek terhelik: míg Németország gyors egyezséget sürget ipara védelme érdekében, addig például Franciaország szerint az EU-nak nem szabad engednie egy egyoldalú, amerikai feltételek diktálta megállapodásnak, Magyarország szerint pedig természetesen mindenért Brüsszel a hibás.

Trump újabb és újabb vámrendelkezései – amióta visszatért a Fehér Házba – havonta több tízmilliárd dollár többletbevételt hoznak az amerikai államkasszának. A pénzügyminisztérium adatai szerint az amerikai vámbevételek meghaladták a 100 milliárd dollárt a júniusig tartó szövetségi pénzügyi évben.

