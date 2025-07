Az MTI hírében olyan elemi erővel számolnak le „a teljes Magyar Péter-jelenséggel”, hogy az még a legelvakultabb fideszeseknek is gyanús lehet

Magyar Péter: „Ami államadósság a mai naptól keletkezik, azért nem fogunk mi magyarok mindannyian helytállni, kizárólag azok, akik meggazdagodtak ebből a rendszerből”

A nagykanizsai közönség előtt tartott több mint egy órás beszédében Magyar beszélt a magyar New Deal négy pilléréről is, és arról is, honnan lesz az ígéretek megvalósítására pénz. Megígérte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását. A meghirdetett mottó: rendszerváltást békésen, felelősséggel.