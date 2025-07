Nem kamuzott az iráni elnök Tucker Carlsonnak, úgy tűnik, tényleg majdnem meghalt egy izraeli rakétacsapásban

Maszúd Peszeskján iráni elnök is megsebesült júniusban az Irán és Izrael közötti háborúban – erről a Fársz iráni hírügynökség számolt be vasárnap.

A háború negyedik napján, június 16-án az izraeli légierő az iráni nemzetbiztonsági tanács épületét rakétázta. A nemzetbiztonsági tanácsot Iránban az államfő vezeti, több miniszter és tábornok is a tagja. A támadás után az épületben elment az áram, és az ottani válságtanácskozás résztvevőinek biztonságos helyre kellett menekülniük. Menekülés közben többeknek megsérült a lába, köztük az elnöknek is.

Maszúd Peszeskján Fotó: IRANIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Peszeskján egy héttel ezelőtt interjút adott Tucker Carlson amerikai műsorvezetőnek, és már akkor arról beszélt, hogy az iráni hírszerzés szerint Izrael a háború során megpróbált végezni vele, de kudarcot vallott. „Megbeszélésen voltam, (...) megpróbálták bombázni azt a térséget, ahol a megbeszélést tartottuk” – mondta az interjúban.

Izrael június 13-án indított támadást iráni nukleáris létesítmények, illetve atomtudósok és katonai vezetők ellen. Irán rakétacsapásokkal válaszolt, egy héttel a háború kirobbanása után pedig Washington is beavatkozott, és csapást mért Irán három legfontosabb nukleáris létesítményére.

Tizenkét nap után a felek tűzszünetben állapodtak meg. A teheráni egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint iráni oldalon 610 ember halt meg, és 4700-an megsebesültek. Izrael 28 halottról és 3238 sebesültről számoltak be. Itt írtunk arról, mi van most az iráni atomprogrammal. (via MTI)