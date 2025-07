Reklámkupleráj lesz Budapesten Vitézy szerint a kormány miatt

A fideszes Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal nem akarja engedni Budapestnek, hogy fővárosi önkormányzati hatáskörben korlátozza az épületek homlokzatára tett óriási reklámhálókat - írja a Népszava. A kormányhivatal szerint egy 2024-es, a háborús veszélyhelyzetre hivatkozó törvénymódosítás és az új építészeti törvény alapján gyakorlatilag megszűnt a fővárosi önkormányzat hatósági kompetenciája homlokzati reklámügyekben, emiatt már törvényességi felhívásokat is küldtek a fővárosnak.

Fotó: Halász Júlia

A Karácsony-féle városvezetés 2022-ben keményített be a városképet romboló molinók ellen - írja a lap, arra utalva, hogy a fővárosi közgyűlés akkor megtiltotta a kilenc négyzetméternél nagyobb hirdetőfelületeket a homlokzatokon, majd több kerületi önkormányzat is szigorított. Emiatt több hirdetőcég az alkotmánybírósághoz fordult, és a többmilliós reklámbevételüket féltő társasházak sem mindig együttműködőek. A fővárosi kormányhivatal mégsem szabott ki több esetben bírságokat - most pedig már a főváros kompetenciáját is vitatják.

A Népszava Vitézy Dávidot, a városfejlesztési bizottság elnökét idézi, aki szerint már „bárki, bárhol, bármilyen reklámot kitehet a saját ingatlanaira önkormányzati engedély nélkül”. Mint Vitézy mondja,

„a kormány az ukrán veszélyhelyzetre hivatkozva oly mértékig engedi szabadon a közterületi reklámkihelyezést az egész országban, hogy nemcsak Bukarest fog rendezettebbnek tűnni Budapestnél, hanem Új-Delhi is”,

ami szerinte olyan mértékű városrombolás, ami minden szempontból ellentétes a város gazdasági és turisztikai érdekeivel. „Közben Bécsben, Varsóban és Prágában minden közterületi reklámot tiltó rendelkezések lépnek életbe.