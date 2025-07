Alig egy héttel azután, hogy orosz turisták meglátogatták Észak-Korea új üdülőparadicsomát, máris lezárták azt a külföldiek előtt

Észak-Korea ideiglenesen megtiltotta a külföldi turisták belépését a nemrég megnyílt Vonszan-Kalma tengerparti üdülőkomplexumba – írja az AP hírügynökség.

Vonszan-Kalma tengerparti resort Fotó: KIM WON JIN/AFP

A resortot múlt hónapban ünnepélyes keretek között nyitotta meg Kim Dzsongun, aki akkor úgy fogalmazott, hogy a hely „világszínvonalú turisztikai és kulturális célpont”. Az észak-koreai hatóságok szerint a komplexum közel 20 ezer vendég kiszolgálására alkalmas. A múlt héten egy kisebb orosz csoport is ellátogatott az üdülőbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter akkor azt mondta, Moszkva támogatja, hogy az orosz turisták Észak-Koreába utazzanak.

Észak-Korea hivatalos turisztikai portálja pénteken közölte: a keleti partvidéken található turisztikai övezet „átmenetileg nem fogad külföldi látogatókat”. A közlemény nem részletezte, miért vezették be a tilalmat, vagy meddig lesz érvényben.

Kim Dzsongun az üdülőközpontban. Fotó: STR/AFP

Szakértők szerint a külföldiek kitiltása egy orosz újságcikk miatt történhetett, amely Lavrov látogatásáról tudósított. A riport szerint a helyszínen lévő észak-koreaiak inkább kivezényelt civileknek tűntek, mint valódi turistáknak. Az észak-koreai vezetés pedig úgy ítélhette meg, hogy negatív visszhangot váltana ki a komplexum megnyitása külföldiek előtt. Pedig előbb-utóbb kénytelenek lesznek beengedni az orosz és kínai turistákat, mert a beruházás sokba került, és az országnak szüksége van a bevételre.

Kim Dzsongun fiatalkorának jelentős részét Vonszanban töltötte, és az új üdülőhely megépítése előtt a város népszerű nyaralóhely volt az ország elitje számára. Emberi jogi szervezetek korábban többször bírálták az építkezést az építőmunkásokkal való bánásmód miatt. Az ENSZ többször is felhívta a figyelmet az észak-koreai kényszermunkára, ahol a munkások embertelen körülmények között dolgoznak, gyakran megfelelő fizetség nélkül, a hatóságok pedig semmiért nem vállalnak felelősséget, ha valaki leesik és meghal, az a saját baja. Az ENSZ szöuli emberi jogi irodája szerint vannak beszámolók arról, hogy a vonszani üdülőt is így építették, hallottak olyan beszámolókat is, hogy az utolsó napokban a munkások napi 24 órát dolgoztak.