Egy kárpátaljai magyar ápoló azt állítja, Sebestyén József testén nem voltak verésnyomok a kórházba érkezéskor

Sebestyén Józsefet nem verték agyon, mondta az Euronewsnak Kárpátalján egy magyar nemzetiségű ápoló, aki névvel és arccal nyilatkozott.

Képkocka a Sebestyén Józsefről július 12-én nyilvánosságra került videóból

A beregszászi Sebestyén Józsefet családja szerint vasdorongokkal verték meg, miután június közepén Beregszászról mozgósították. A kiképzőtáborból olyan videórészletek kerültek ki, amelyeken a térden álló, katonaruhás férfi megalázó helyzetben van, valakik csicskáztatják, de verés nem látszik ezeken. Sebestyén József három nap múlva elhagyta a kiképzést, majd néhány nappal később maga ment be a beregszászi kórházba, ahol a hivatalos jelentés szerint tüdőembóliában halt meg július 6-án.

Az Euronews megszólaltatta a kórházban dolgozó kárpátaljai Razsó Zoltánt, akiről azt írják, hogy büszke magyar, mégis azt érezte, hogy harcolnia kell az országért, amibe született. 27 hónapot töltött a fronton, szolgált a budapesti nagykövetté kinevezett Fegyir Sándorral és Bahmutban is harcolt. Ő látta az utcán sétálni Sebestyént akkor, amikor a magyarországi állítások szerint már kómában volt, majd a kórházban is találkozott vele. Egészen pontosan az elmegyógyintézetben, ahová azután szállították át, miután Sebestyén nagyon zavartnak tűnt és össze-vissza beszélt.

Razsó állítása szerint egy másik osztályon dolgozott, amikor Sebestyén József meghalt, de érdeklődött a kollégáinál, hogy mi történt a férfivel. Tőlük tudta meg, hogy minden komolyabb előjel nélkül megállt a szíve, és holtan összeesett a mosdóban. Razsó megbízható embernek ismerte meg kollégáját, a korboncnokot, aki megállapította, hogy Sebestyén lábából elindult egy vérrög, ami elakadt a szívartériákban, és nem talált erőszakra utaló sérüléseket. (Az Index névtelen források alapján azt állítja a korboncnokról, hogy az ukrán titkosszolgálat tarthatja sakkban.)

Razsónak a kollégái közül többen is megerősítették, hogy Sebestyénen nem láttak verésnyomokat, pedig a testét többször is átvizsgálták a kórházban. „Mikor felkerül osztályra, ott is megnézik az ápolók, mielőtt felveszik a beteget. Ott sem jegyzőkönyvezték, hogy lett volna bármi bántalmazásnak nyoma” – mondta az ápoló az Euronewsnak.

Ukrajna teljes körű vizsgálatot indított Sebestyén József halála ügyében. A magyar kormány kész tényként beszél arról, hogy a magyar férfit az ukrán kényszersorozók agyonverték, de nem mutatott be olyan bizonyítékot, amely ezt egyértleműen alátámasztja. Az üggyel kapcsolatban Orbán Viktor is egy részben manipulált videót osztott meg, aminek két snittjén valójában nem Sebestyén látható. Magyarország továbbá kitiltott három ukrán tisztviselőt.