Putyin és Trump szeptemberben találkozhat Pekingben, pont akkor, amikor lejár az amerikai elnök 50 napos ultimátuma

Nem zárható ki, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozik szeptemberben Pekingben, közölte a Reuters híre szerint hétfőn a Kreml. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő megerősítette, Putyin ott lesz a kínai fővárosban a 2. világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken, de hozzátette, azt még nem tudni, hogy amerikai kollégája is tiszteletét teszi-e.

Korábban már felmerült, hogy Trump is tervbe vett egy pekingi utat annak érdekében, hogy tárgyalhasson Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Sajtóhírek szerint az alkalmat kihasználva háromoldalú megbeszélésekre is sor kerülhetne. A The Times múlt héten írt arról, hogy Kína felkészült egy Trump–Putyin-csúcstalálkozó tető alá hozására.

Ha úgy alakul, hogy Trump ott lesz, célszerű lehet megszervezni egy találkozót, mondta most Peszkov.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin 2018-ban Fotó: DPA/Notimex via AFP

Mint a Reuters is írja, az orosz és az amerikai elnök utóbbi hivatalba lépése óta mintegy féltucatszor beszélt egymással telefonon. A kezdetben az Ukrajnát lerohanó orosz kollégájával „megértő” Trump legutóbb már kritikusabban nyilatkozott. A szavaiból kitűnt, úgy érzi, Putyin a bolondját járatja vele. Nemrégiben közölte, ötven napot ad arra, hogy érdemi előrelépés történjen az orosz–ukrán egyeztetésekben, különben jelentős szankciókkal sújtja Oroszországot.

A határidő lejárta, jegyzi meg a hírügynökség, egybeesik a tervezett pekingi események tervezett időpontjával. (via Reuters)