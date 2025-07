„Miféle ország az, ahol a miniszterelnök azzal foglalkozik, hogy egy senki történész ellen uszítja a követőit?”

Nagy visszhangot váltott ki Rácz András Oroszország-szakértő vasárnapi elemzése, amelyben a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján valószínűsíti, hogy az Orbán-kormány előre tudott a palágykomoróci görögkatolikus templom elleni támadásról, „rosszabb esetben ők maguk szervezték az egészet”. Szokatlan módon erre az írására pár napon belül a külügyminiszter és a miniszterelnök is reagált.

Ahogyan tegnapi összefoglaló cikkünkben írtuk, az ukránellenes propagandától már eddig sem riadt vissza a kormány vagy a sajtója, de eddig legalább nagyjából tudni lehetett, hogy igazat mondanak-e, mit és mennyire túloznak el, ha egyáltalán. Most új korszakba léptünk: a két fő kampánytémát, Sebestyén József halálát és a kárpátaljai magyarellenes templomrongálást illetően több a kérdés, mint a válasz, és a nemzetbiztonsági szolgálatok esetleges szerepe is rendre előkerül.

Rácz András a 444 stúdiójában 2023. január 22-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Most a magyar kormány nemcsak a teljes médiafegyverzetét veti be Rácz ellen, hanem prominens politikusai is megszólalnak, az ukránellenes kampányba illesztve a támadásokat. Menczer Tamásnak, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának megint ugyanaz jutott az eszébe, amikor Rácznak üzent: „Pont olyan vagy, mint Magyar Péter. És az ukránok szennyesét mossátok mindketten.”

Szijjártó Péter azt fejtegette, hogy Zelenszkij politikája vezetett a templom felgyújtásához, majd – bármiféle bizonyíték nélkül – voltaképpen hazaárulással vádolta meg Ráczot: „Az, hogy vannak olyan magyar állampolgárok, akik magyarokat vádolnak magyarok elleni bűncselekményekkel, ez szerintem az adott személyekről állít ki egyrészt egy nagyon durva szegénységi bizonyítványt, másrészt pedig világossá teszi, hogy az ukránoknak vannak embereik a magyar politikában, és vannak embereik a magyar úgynevezett szakértői meg elemzői világban, akik azért kapják a zsoldjukat, hogy az ukrán narratívát terjesszék Magyarországon”.

Ezek után jött Orbán Viktor, aki a Harcosok Klubja tagjainak írta meg: „Egyre nyilvánvalóbb, hogy az ukránok mélyen beépültek a magyar politikába. A Tisza és a DK nyíltan ukránpárti, az újságírók közül sokan nyíltan kampányolnak Ukrajna mellett, és a szakértői világban is egyre erősödik a hangjuk. A Rácz nevű már addig merészkedik, hogy Magyarországot vádolja a kárpátaljai templom felgyújtásával.”

„Kicsit furcsa érzés, amikor a miniszterelnök írásban emleget úgy, hogy »a Rácz nevű«... de nem ez a valódi baj. A baj az, hogy a miniszterelnök egyértelmű cáfolat helyett csak személyeskedik” – reagált Rácz András, aki felidézi, hogy anno, még a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójaként próbálta segíteni a kormányzati politikát. „2022 február elején azon nagyon kevés elemző egyike voltam, aki előre tudta jelezni, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát. Ön, Moszkvából frissen hazaérve, ostobaságnak minősítette az előrejelzést, amit az akkori munkahelyi vezetőim juttattak el az Ön stábjához. Ami azóta történt, az ismert: nem Önnek lett igaza. Olyannyira nem, hogy azóta is háború van. Másképp fogalmazva, Putyin csúnyán átverte Önt. De természetesen örülök, hogy segíthettem.”

„A Harcosok Klubjának pedig csak azt tudom csak üzenni, amit a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak: nem félek tőlük sem. Ukrajnában járva az Önök orosz haverjainak rakétáitól félek. A tüzérségüktől is. Egyre rondább dolgokra képesek a tömeges dróntámadások is. De amiatt, hogy magyar bértrollok csúnyákat írnak rólam, nos, emiatt már régesrég nem aggódom” – folytatta Rácz. Válasza végén felteszi a kérdést: