Meghalt Hulk Hogan

71 éves korában meghalt az egykori amerikai pankrátor, Hulk Hogan – írja a TMZ Sports.

Reggel orvosokat küldtek ki a WWE legendájának a floridai Clearwaterben lévő otthonához, de már nem tudták megmenteni. Az operátorok szerint „szívleállásról” volt szó.

Hogan felesége, Sky néhány hete cáfolta azokat a pletykákat, miszerint a férje kómában lenne, azt nyilatkozta, a szíve „erős”, miközben műtétekből lábadozott.

Hulk Hogan (eredeti nevén Terry Eugene Bollea) alakította át a profi pankrációt családi szórakozássá. Előtte a birkózás viszonylag szűk közönséget szólított meg, de Hulk Hogan színpadias előadása a ringben mágnesként vonzotta a gyerekeket és a szüleiket, és ez hatalmas lendületet adott a sportágnak.

Hulk Hogan 1997. október 9-én Cannes-ban. Fotó: Roland Macri/Hans Lucas via AFP

Hogan popkulturális jelenség lett a Hulkamania miatt, miután 1984-ben legyőzte Iron Sheiket a nehézsúlyú világbajnoki címért. 1996-ban Hogan hősből gonosszá váltt, amikor megalapította az NWO-t – a New World Ordert –, és Hollywood Hulk Hogan néven folytatta. Ez még nagyobb hírnevet hozott neki és a profi birkózásnak is.

Hulk Hogant 2005-ben iktatták be a WWE Hall of Fame-be, de 2015-ben eltávolították, miután botrány robbant ki rasszista megjegyzései miatt, amiket titokban rögzítettek egy szexuális együttléte során. A Gawker közölte a felvételt, ami miatt Hulk perelt, és meg is nyerte a pert, bedöntve ezzel a Gawker-birodalmat. A sztorit 2016-ban hosszú cikkben mesélte el a Gawker egykori alkalmazottja, az azóta már a 444-nél dolgozó Szily László.

Hulk Hogan lengeti az amerikai zászlót Donald Trump nagygyűlésén New Yorkban 2024. október 27-én. Fotó: Angela Weiss/AFP

Hogannek számtalan ikonikus fellépése volt: többek között egy összecsapás Dwayne The Rock Johnsonnal a WrestleMania X8-on 2002-ben, valamint egy legendás küzdelem André the Giant ellen a WrestleMania 3-on – emellett emlékezetes rivalizálásai voltak az Ultimate Warriorral és Randy Savage-dzsel is. Közben sikeres filmes karriert is befutott, sőt Hogan Knows Best címen egy családi realityshow-ja is volt a VH1-on. Az utóbbi években trumpistaként próbált visszatérni a közéletbe.