Orbán felcsúti klubja tavaly honosított ukrán játékossal pipálta ki az ötmagyaros szabályt

Sokakat, de leginkább a Ferencváros elnökét, Kubatov Gábort kiakasztó, szigorú szabályt léptetett életbe a most induló NB I-es szezonban a Magyar Labdarúgó Szövetség. A fociakadémiák országában elérkezettnek látták az időt, hogy a külföldi focisták rovására több magyar játékos lépjen a pályára. Ezért előírták, hogy csak az a klub juthat hozzá a busás központi támogatáshoz, amelyik legalább 5 magyar játékost végig a pályán tart.

Ez Pakson ugye nem jelent problémát, mert ott hagyományosan csak magyarok vannak a keretben, de a Ferencvárosnál és a Puskás Akadémiánál tavaly jóval több volt a légiós a pályán, mint a magyar. Nincs olyan nap, hogy Kubatov Fradi-elnök valamilyen módon ne gyalázná a szabály miatt az MLSZ-t, de a Fradi az első bajnokiján végül betartotta a szabályt.

A vasárnap este pályára lépő Felcsút már trükkösebb volt. Bár a csapat mögött álló Orbán Viktor az ötmagyaros szabály lelkes hívének mutatkozott, és Hornyák Zsolt vezetőedző is azt mondta a szezon előtt, hogy morális kötelességük betartani azt.

Az utánpótlásra utaló akadémia nevet viselő klub kezdőjét végigfutva a kapuban ott volt Markek Tamás (33 éves), a védelemben Markgráf Ákos (20 éves), a balszélen Nagy Zsolt (32 éves), elöl pedig a nyáron igazolt Lukács Dániel (29 éves). Ez 4 magyar. Plusz egy svájci, egy lengyel, egy cseh, egy Hollandiában született zöld-foki szigeteki válogatott, egy finn és zambiai.

És ott van Artyem Favorov. Őt 25 évesen Ukrajnából szerződtette a Felcsút 2020-ban. Kijevi születésű, tavaly - mint ő maga nyilatkozta - a felcsúti klub segítségével vette fel a magyar állampolgárságot. „Rendkívül hálás vagyok ezért a lehetőségért, különösen a klubnak, amely segített abban, hogy felvehessem a magyar állampolgárságot. Magyarország nagyon sokat adott nekem és a családomnak; itt töltöttem a fél játékoskarrieremet, a fiam itt született, s egyébként is rengeteg segítséget és szeretetet kaptunk az itteni emberektől, sok barátra tettem szert, otthonra találtam, s úgy érzem, jó döntést hoztam azzal, hogy magyar lettem. Az öltözőben már viccelődtek azzal, hogy fel kell cserélnem a neveim sorrendjét…”

Ő az 5. játékos, akivel végül kipipálta a magyarszabályt a fociakadémiát működtető Felcsút.

Nem egyedi eset, a Győrben a magyar állampolgársággal is rendelkező román válogatott Claudiu Bumba, valamint a szintén kettős állampolgár Miljan Krpic szerepeltetése is kellett az ötmagyaros szabály betartásához. Az ETO vezetőedzője szerint egyébként még mindig nem világos, hogy mi is pontosan a szabály. A Mol-tulajdonában lévő Újpest viszont nem tartotta be a szabályt.