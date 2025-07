Ha Izrael nem egyezik bele a tűzszünetbe, az Egyesült Királyság szeptemberben elismeri Palesztinát államként

Keir Starmer brit kormányfő bejelentette, hogy az Egyesült Királyság szeptemberig – az ENSZ következő ülésszakáig – el fogja ismerni Palesztinát államként, hacsak Izrael nem egyezik bele a „megdöbbentő gázai helyzet” megszüntetésébe.

A miniszterelnök elmondta, hogy bár már érkeznek a segélyszállítmányok légi úton, azt szeretné, ha naponta legalább 500 teherautónyi segély jutna be Gázába. Starmer szerint most jött el az idő Palesztina elismerésére, mert most lehet a legnagyobb hatást elérni, mivel veszélyben forog a kétállami megoldás reménye – azaz egy „biztonságos” Izrael és egy „életképes” palesztin állam egymás mellett létezése.

A közlemény szerint Starmer azt várja, hogy az izraeli kormány tegyen érdemi lépéseket a gázai helyzet felszámolására, egyezzen bele egy tűzszünetbe, garantálja, hogy nem lesz annektálás Ciszjordániában, és kötelezze el magát egy hosszú távú békefolyamat mellett, ami a kétállami megoldáshoz vezet.

Keir Starmer 2025. március 15-én Londonban. Fotó: Leon Neal/AFP

Emmanuel Macron korábban már jelezte, hogy Franciaország szintén elismeri a palesztin államot ugyanezen az ENSZ-ülésen. Starmer reméli, hogy a döntés „változást hoz a helyszínen”. Amikor megkérdezték, milyen hatása lehet ennek a döntésnek, Starmer azt mondta, reméli, a szeptember 9-i ENSZ-üléshez kötött határidő hozzájárul ahhoz, hogy megváltozzanak a helyi körülmények, hogy a segélyek valóban eljussanak az érintettekhez, és hogy fennmaradjon a remény a kétállami megoldás megvalósulására. Ez egy nyolcpontos terv része, amit már Franciaországgal és Németországgal is egyeztetett – mondta. (Sky News)