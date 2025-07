Vádat emeltek a szkíta puccsisták ellen

„A Zala Vármegyei Főügyészség alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntette miatt emelt vádat 9 személy ellen, akiknek mozgalma Magyarország Alaptörvényének megváltoztatását és a magyar államigazgatási, valamint karhatalmi szervezetek felszámolását tűzte ki célul” – írja az ügyészség közleménye.

Tavaly januárban fogtak el három férfit, akik a hatóságok szerint társaikkal elhatározták Magyarország alkotmányos rendjének megdöntését és a hatalom átvételét, a szándékukat tavaly novemberben egy internetes videómegosztó portálra feltöltött videójukban is kinyilvánították. A tervüket külföldi fegyveres csoportok bevonásával, illetve a Magyar Honvédség és a magyar rendvédelmi szervek elleni erőszakos fellépéssel kívánják végrehajtani. A hatalom erőszakos átvétele érdekében ekkor bejelentették a „Szkíta Nemzetőrség” megalakulását is. Az alapítójukról kiderült, hogy nem más, mint Kötő Gyula, a Mi Hazánk Mozgalom volt nagykanizsai elnöke.

Az ügyészség most, másfél évvel később emelt vádat. Ennek már kilenc vádlottja van, akik a hatóságok szerint lényegében államcsínyre készültek. „A vádlottak több gyűlést is tartottak, ahol állandó téma volt a királyság visszaállítása, a szkíta állam létrehozása, az emberek beszervezésének módja. Államtagadó nézeteiknek és az alkotmányos rend megváltoztatásának erőszakkal, fenyegetéssel kívántak érvényt szerezni, tőlük éles lőfegyvereket is lefoglaltak a nyomozás során” – írják a tevékenységükről a közleményben.