Megvan, hogy kik tervezhettek fegyveres puccsot a köztársaság megdöntésére, a programjuk kábé mint a Párbeszédé, csak királlyal és Szentkoronával

Rég volt olyan, hogy valakik szervezetten, lőfegyverek birtokában akarják megdönteni a magyar államrendet. Hajnalban azonban összesen 150 rendőr szállt ki az ország legkülönbözőbb sarkaiba, hogy 8 ember kihallgatása után közülük 3-at őrizetbe is vegyenek, köztük egy 88 éves férfit, miközben találtak náluk legalább egy pisztolyt és egy gépfegyvert. a készenléti rendőrség „az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete miatt” folytat nyomozást az ügyben, már tavaly ősz óta.

De kik az összeesküvők, akik azt állították magukról, hogy a rendőrség lefegyverzésére készülnek és már a leendő Magyarország személyi okmányait is megtervezték?

A rendőrség ezt nem árulta el ugyan, de az akcióról összevágott videójuk elején szerepel két olyan filmrészlet, ami közelebb vihet a megoldáshoz. Az első ilyen snitten eskütétel látható.

Ez a videó valahonnan ismerős volt, Czinkóczi riporter gyorsan meg is találta, honnan. Hát a Szövetség a Szent Korona Országáért nevű párt weboldaláról. Ez egyébként létező, bejegyzett párt, amit a választási iroda is lajstromozott.



A SZASZKO alapvetően a történelmi Magyarország helyreállítására és a Szent Korona Alkotmányának helyreállítására jött létre, bármit is jelentsen ez.

A szájtjuk főoldalán ugyanaz a videó látható, amit a rendőrség is bemutatott pár másodperc erejéig. Ezen egy Szigeti Sándor nevű idős váci úriember éppen leteszi a kormányzói esküt.

Szigeti Sándortól nem véletlenül rettent meg az államhatalom. Orbán Viktor legpotensebb kihívója ügyes politikai érzékkel ismerte fel a máig tartó Horthy-nosztalgia vonzerejének igazi titkát, ezért legalább két fess tengerésztiszti díszegyenruhát varratott a mozgalomnak. Egyet saját magának, egyet pedig annak, aki előtt letette a kormányzói esküt.



Az eskütételről szóló videóban látható, hogy a Kormányzó egy olyan asztal mögött állva veszi át a hivatalát, amire három kultikus tárgyat helyeztek:

egy díszkardot, egy makákó fejére illő méretű törpe Szentkoronát és egy kettévágott kígyóuborkát

A szervezet weboldalán közzétett pártprogram alapján a Szövetség a Szent Korona Országáért a szubkultúrán belül a progresszív-összefüggéstelen-dilinyós áramlathoz tartozik.

Megtartanák a parlamentet, a saját vezetőjüket pedig kormányzónak nevezik, miközben várják az új királyt. Ha nem tartóztatták volna le őket, ők lehetnének a második-harmadik legerősebb párt az Újlipótvárosban és a hetedik-nyolcadik kerület belső részein, mivel hangsúlyosan támogatják

az alternatív és népi gyógyászat szélesebb körben való elterjesztését, valamint a holisztikus és homeopata gyógyítást Arra a programpontjukra pedig a Budapest School és a Waldorf iskolaszékei is irigykedhetnek, miszerint az általános iskolai tananyagba beépítenék a gyógynövényügyi ismereteket. Oké, a rovásírást is, de attól igazából senkinek se lesz baja.

Ezek fényében szinte természetes, hogy az otthonszülés lelkes támogatói. Meg a víztározók építésének, az alternatív, megújuló energiatermelésnek és a feltalálók elismerésének is.

Mielőtt az összes batikolt nadrágos ördögbotpörgető aláírná a belépési nyilatkozatot, azt azért érdemes mérlegelni, hogy a királyságot is visszaállítanák.

Nekik van viszont konkrétan a legjobb "orvos válaszol" rovatuk a magyar írásbeliség történetében. Az egész arról szól, hogy az alufólia lényegében mindent meggyógyít. Így kezdődik és innen csak jobb lesz:

„>>> Tudtad, hogy a háztartási alufóliát nem csak a konyhában (sütésnél, élelmiszer csomagolásánál) használhatod? A testrészek fájdalmának csökkentésére is kiváló.

>>>

>>> Ha a mindennapjaidat megkeseríti a nyak, hát, váll, térd fájdalma, gyógyítsd alufóliával. Egy idő után a fájdalom eltűnik. De még a náthát is kezelheted vele.

>>>

>>> Ezt a fajta kezelést már régóta gyakorolják a kínai és orosz természetgyógyászok, és még a híres pszichoterapeuta, Wilhelm Reich (Freudt tanítványa) is ismerte.”



Minden államellenes mozgalom tanulhat tőlük, a szöveget ugyanis - mint azt rövid online nyomozás árán kiderítettem - az uralmat jogtalanul bitorló rendszer kirakatújságjából, a Kiskegyedből lopták. A 2015-ös cikk URL-je még létezik, a szkítaellenesek által megfélemlített lap viszont kitörölte a tartalmát!

Érdekes viszont, hogy miközben a rendőrség közleménye végig hangsúlyosan foglalkozott azzal, hogy az összeesküvők Szkíta Magyarországot hoznának létre, a SZASZKO a weboldalán egyáltalán nem szkítázik, cserébe néha hunoznak. Bőven lehetséges, hogy azért, mert például összeálltak egy másik, szkítafókuszú szervezettel a puccs lebonyolítására, vagy mert saját maguk mentek el az utóbbi időben sumér irányba. Az ügyben kérdéseket küldtem a rendőrségnek, de ők a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem mondtak semmit.