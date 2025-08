A kormánynak válaszolnia kell Hadházy Ákosnak, hogy mi történt a Szerbiának juttatott harckocsikkal

A Fővárosi Törvényszék ítélete értelmében a kormánynak hivatalosan is válaszolnia kell Hadházy Ákos kérdéseire, a Magyarország által Szerbiának juttatott harckocsikkal kapcsolatban, miután első fokon pert nyert a Transparency International az ügyben – írja a civil szervezet Facebook-bejegyzésben. A TI szerint az eljárás legbizarrabb pillanata az volt, amikor „a védelmi tárca a bíróságon azzal próbált védekezni, hogy a honvédelmi miniszter nem tud arról, hogy sor került-e a páncélosok átadására és ha igen, akkor hány darabról van szó”.

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő még június elején szeretett volna pontos képet kapni arról, hogy mi is a helyzet a BTR-80 páncélozott harci járművek Szerbiának történt eladásával vagy ajándékozásával. Természetesen erre esélye sem volt, derült ki az aznapi posztjából.

Elsőként ugyanis még egy szerb újság, a Srbija Danas számolt be róla, hogy „a Magyar Honvédség és a Terrorelhárítási központ által is használt BTR–80A típusú páncélozott gyalogsági harcjárműveket adott el Magyarország Szerbiának”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a tárca közleménye szerint az eset után arról beszélt, hogy régóta értékesíteni kívánták a feleslegessé vált, leselejtezett, nem használható eszközöket, hogy helyet biztosítsanak a haderőfejlesztési program keretében beérkező haditechnikának.

Hadházy ezután arról posztolt, hogy miközben a magyar kormány azt állította, hogy 26 darab BTR-80-ast adott el Szerbiának, a szerb sajtóban már arról írtak, hogy Magyarország nem el-, hanem ajándékba adta a harci járműveket, ráadásul nem is 26, hanem 66 darabot. A független országgyűlési képviselő ennek kapcsán pedig írásos kérdéseket küldött a honvédelmi miniszternek. Mivel a Honvédelmi Minisztérium ezzel kapcsolatban megtagadta az adatok kiadását, Hadházy és az őt képviselő Transparency International a bírósághoz fordultak, amit első fokon most meg is nyertek.

Mint Facebook-bejegyzésükben írják, az eljárásnak több számukra érdekes pontja is volt. Az alapítvány szerint az eljárás legbizarrabb pillanata az volt, amikor „a védelmi tárca a bíróságon azzal próbált védekezni, hogy a honvédelmi miniszter nem tud arról, hogy sor került-e a páncélosok átadására és ha igen, akkor hány darabról van szó”.